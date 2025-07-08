控煙十招｜醫衞局重申原味煙不受影響　議員籲勿照搬加拿大政策

《2025年控煙法例(修訂)條例草案》委員會今日（8日）舉行第七次會議。草案中為禁止加味煙而制定的「附表10 - 指明添加劑」（下稱「附表」）近日引起爭議，被指所涵蓋2700多種添加劑會影響其他煙草產品。醫務衞生局副秘書長李力綱表示，「附表」以加拿大為藍本，甚至較加拿大寬鬆，看不到為何有些團體認為，實施後會完全不能售賣煙草產品，但他補充，政府但會積極考慮議員意見，例如寫清楚文件的字眼等。



有委員將香港禁煙、禁毒情況與加拿大比較後，認為不需要完全參考加拿大。其中，選委界議員謝偉俊指，政策要張弛有度，不能單方面禁止，要如同「大禹治水」有疏導，否則社會太緊張。



謝偉俊（廖雁雄攝/資料圖片）

謝偉俊：大家一致認同要控煙 問題在於手段

謝偉俊在會議上指出，加拿大在禁加味煙走得前，惟當地毒品管制鬆，形容食得更加「哽」，吸煙是較為輕微。他表示，其實大家對控煙的方向一致，純粹是手段方面委員有意見，舉例指局方一直表示參考加拿大，但不能僅僅參考有利的數字，譬如加拿大禁止加味煙後吸煙率由17%下降到10%，但吸食電子煙數字上升。他指，香港本是最自由的地方，為何要變成不自由的地方？

衞生署規管事務總監封螢表示，不禁止電子煙的地方，使用率就會上升，至於是否禁止加味煙就令使用電子煙使用率上升，她表示沒有看到相關數字。

立法會議員江玉歡。（周令知攝/資料圖片）

加拿大加味煙法例多次檢視 江玉歡提點勿「抄舊嘢」

選委界立法會議員江玉歡指出，加拿大就禁止加味煙的法例已經作出多次檢視，包括2022年、2024年、2025年，都曾指出禁止的成份列表太闊，她不希望香港今日的法例是「抄人地舊嘢」。她又表示，加拿大遊客可以帶200枝煙草及50枝雪茄等，認為控煙政策要全面分析。

李力綱表示，目前參考的是加拿大最新、完善的清單，未來亦可以再增減。他在會議上亦重申，香港的「附表」幾乎與加拿大一樣，甚至更加寬鬆，看不到為何有些團體認為，實施後會完全不能售賣煙草產品。此外，李力綱指出，「附表」實施後市面上的加味煙就不能售賣，但少部分原味煙指沒有加味道，背後可能都有加。

簡慧敏。（廖雁雄攝 ）

選委界立法會議員簡慧敏指出，文件所載的豁免物質應再作澄清。李力綱表示，其實本次豁免了加拿大同樣豁免的物質，例如礦物質、萃取物等，但會積極考慮議員意見，例如將字眼寫得更明確。