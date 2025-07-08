申訴公署｜陳積志現身立法會匯報　稱親自審閱市民申訴無遺漏

申訴專員公署自被揭從網站下架大量調查報告、且不再公布涉及《公開資料守則》個案及數字後，專員陳積志今天（8日）首度現身立法會，匯報公署工作。會上，金融界立法會議員陳振英質疑公署架構重整，指署方將主動調查隊由2隊增至3隊，但將接受市民投訴的申訴調查隊由6隊減至4隊，然而主動調查項目的數量並未增加。陳積志回應說，主動調查隊的工作量和深入程度都有提升，同時他會「親自審閱」市民的每一項申訴，不會有遺漏。



金融界立法會議員陳振英（何夏怡攝）

陳積志：公署本年度提254項建議 數量創五年新高

陳積志匯報公署工作成果，包括主動調查行動報告。署方在2024/25年度向政府部門或機構提出148項改善建議，連同106項由全面調查報告提出的建議，合共提出254項建議，數目較2023/24年度的建議總數增加了37%，是近五年的新高。

主動調查人手為何增？ 陳積志舉例職安健調查需睇9萬頁文件

陳振英指，翻查資料發現，申訴調查隊精簡後，主動調查的項目沒有增多，質疑會令公眾覺得公署「揀自己中意嘅嘢調查」，詢問署方如何釐定主動調查的機制，令公眾相信主動調查需要增加人手。

申訴專員陳積志今日（7月8日）出席與立法會議員舉行的年度會議，簡介2024／25年度申訴專員公署的工作進展和成果。 （政府新聞處）

5月19日，申訴專員陳積志接受《香港01》訪問為申訴公署網頁刪舊報告惹議辯護。（賴卓盈攝）

陳積志回應，主動調查隊「由2加3」後，工作量和深入程度都有提升，雖然去年只做了8個項目，但成果有目共睹，共交出148個建議，「對比上一年做10個調查，得106個建議，多咗42個」，並舉例職安健調查，是公署有史以來最深入的調查，「要睇9萬頁文件」，故需要更多人手。

他續強調，一般申訴調查的數目沒有減少，申訴調查隊減至4隊，是因工序簡化，且他會「親自審閱」市民的每一項申訴，不會有任何遺漏。

選委界立法會議員江玉歡（周令知攝）

評審需調查個案減少 陳積志：部分個案公署無權查

選委界議員江玉歡就指，過去三年投訴數字下跌近千宗，惟經署方評審後，被認為「缺乏充分理據跟進」或「受條例所限而不能繼續調查」的個案，卻有上升。她詢問是否因為公眾相關知識不夠，公署又會如何做好宣傳？

陳積志回應時承認，過往幾年，存在經評審後需調查的個案數字比例下跌的情況，但公署對跟進個案的數量沒有特定指標，比如有些個案由於條例所限，公署無權審查。他形容，有時市民未必清楚公署的職權，「有市民誤解，以為公署乜都查得，（例如）商業糾紛、航空位置、被銀行取消信用卡」。他指，未來會加強宣傳，令公眾知道公署的工作是針對106個政府機構，以及行政失當。