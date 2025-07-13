屯門區議會振興旅遊大計！搞｢青山灣漁人碼頭｣、黃金海岸水上巴士

屯門區議會明天（14日）召開大會，討論發展區內旅遊，文件綜合區議員提出的建議，當中包括在屯門青山灣內河碼頭一帶重置裝卸區，興建「青山灣漁人碼頭」，以及試行「水上巴士」連接屯門碼頭和黃金海岸，改善交通。此外，亦建議開設旅遊專線接駁各個景點等。



區議會建議建設沿海棧道，串連五個沙灘，包括屯門黃金泳灘、新咖啡灣、舊咖啡灣、加多利灣屯門泳灘及青山灣。

屯門區議會提振興旅遊大計 興建「青山灣漁人碼頭」

景點活化與整合方面，區議會建議建設沿海棧道，串連五個沙灘，包括屯門黃金泳灘、新咖啡灣、舊咖啡灣、加多利灣屯門泳灘及青山灣；又建議發展生態、宗教與歷史文化等主題旅遊路線及一日遊行程，如青山寺禪修體驗、自然生態導賞團等。

屯門內河碼頭。

此外，區議會提出屯門青山灣內河碼頭一帶重置裝卸區，興建「青山灣漁人碼頭」，包括提供親水空間、建設海鮮舫及推廣漁村文化。

黃金海岸

倡黃金海岸試行「水上巴士」 推動避風塘舢舨遊

改善交通與設施方面，區議會建議加密巴士班次，如來往悅湖山莊至龍鼓灘的K52巴士；又提出開設旅遊專線接駁各個景點；另外要完善單車徑網絡，如屯門至荃灣沿海單車徑；並且試行「水上巴士」連接屯門碼頭與黃金海岸。

此外，區議會建議改善沿海步道，增設洗手間、休憩亭、充電站及多語言標示等設施；美化屯門河沿岸，設計花卉步道；增加避風塘上落位，推動避風塘舢舨遊、沙洲及龍鼓洲海岸公園生態遊。

屯門碼頭。（Yuet Ba Xiu Ming攝/Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS）

倡辦屯門碼頭燈光藝術裝置、三聖邨「海鮮美食節」

加強活動的宣傳方面，區議會建議舉辦夜市、音樂節等大型活動；發展水上及海邊活動，如獨木舟及沙灘排球；推廣輕鐵和圍村文化，開發屯門旅遊手機應用程式；加強對內地旅客宣傳屯門區特色，刺激旅客來港消費等。

屯門三聖邨。（資料圖片）

帶動社區經濟方面，區議會計劃發展夜經濟，如屯門碼頭燈光藝術裝置與週末市集、三聖邨「海鮮美食節」、漁村文化節、夜市等；培訓本地導賞員；推廣文創產業，活化屯門舊工廠大廈為文化藝術旅遊村；聯同屯門區內商場，推出消費券與特色餐飲優惠；發展浩和街一帶，如增設寵物公園、藝術裝置；發展青年旅舍，提供更多特式住宿選擇。