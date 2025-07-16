黎智英案｜政府斥美西方抹黑羈押安排　單獨監禁是黎智英自己要求

特區政府今日（16日）強烈譴責美西方機構及媒體，形容他們就黎智英涉《香港國安法》案件發表「失實言論」，抹黑特區政府的執法及羈押安排。政府發言人強烈譴責有關勢力罔顧事實、惡意抹黑，妄圖干預香港司法獨立。發言人指出，所謂黎智英被「單獨監禁」相關羈押安排是其本人要求，並由懲教署依法批核，批有關媒體「對有關事實和證據視而不見，繼續其別有用心的卑劣政治操作」，重申「黎智英在獄中一直獲得適切的治療和待遇」。



2020年8月10日，黎智英被警方國安處拘捕。（資料圖片 / 羅君豪攝）

政府強烈譴責美西方媒體「別有用心」

政府發言人指出，黎智英案件仍在審理中，外界不應發表評論干預司法，否則或構成妨礙司法公正。惟部分美西方機構和媒體無視法律原則，持續散播有關黎智英羈押待遇的虛假言論，甚至試圖為其行為漂白，公然向法院施壓。發言人指，「美西方機構卻選擇對有關事實和證據視而不見，繼續其別有用心的卑劣政治操作，特區政府對此表示反對。」

黎智英。(路透社)

「單獨監禁」無中生有

對於外界對黎智英獄中安排的質疑，港府發言人表示：「懲教署處理黎智英相關事宜，均採取與其他在囚人士相同的安排。」他補充：「黎智英在獄中一直獲得適切的治療和待遇，西方媒體就有關他被『單獨監禁』做出失實言論」，重申有關安排是由黎智英本人提出，並由懲教署依法審批。

政府強調，懲教署致力為所有在囚人士提供安全、人道的羈管環境，包括醫療支援及轉介公立醫院的安排，並透過太平紳士定期巡視確保權益受保障。

發言人強調：「有關黎智英與其他囚犯中止交往的安排，一直是根據黎智英本人的意願並由懲教署經考慮所有相關因素後依法安排的」。（盧翊銘攝/資料圖片）

強烈反對任何外部勢力干預司法程序

發言人最後重申香港特區的所有案件（包括黎智英案），均是嚴格根據證據和依照法律處理；律政司在《基本法》第六十三條的保障下主管刑事檢控工作，不受任何干涉。所有被告均嚴格按照香港適用法律（包括《香港國安法》），並在《基本法》及《香港人權法案》的保障下接受公平審訊。