立法會綜合大樓今日（25日）中午舉行音樂會，由來自全港多間中小學學生組成的香港青年色士風樂團演奏多首經典動畫及音樂劇樂曲，包括《Do Re Mi》、《哈爾移動城堡》組曲、《獅子王》開場樂曲《Circle of Life》等名曲。立法會主席梁君彥、議員及職員約百人出席聆聽梁君彥在社交平台發布貼文，讚揚「悠揚的音樂帶來正能量」，鼓勵香港的青年‍人繼續勇敢追夢。



音樂表演後，樂團學生與議員輕鬆交流，梁君彥之後亦親自帶他們參觀會議廳，介紹議員的工作及議‍會設施。（梁君彥fb相）

34名色士風小樂手演奏名曲 一眾議員「聽出耳油」

音樂會上，來自12間中小學的34名樂手演奏七首作品。包括音樂劇《仙樂飄飄處處聞》插曲《Do Re Mi》、動畫《哈爾移動城堡》組曲及《獅子王》開場曲《Circle of Life》等。該樂團成立十二年，曾參與香港新春國際匯演及澳門文化交流活動，學生們暑期每周排練三次籌備此次演出。梁君彥在社交平台力讚，「讓我和一眾議員都『聽出耳油』，踏上一段尋夢之旅。」

梁君彥提及，學生在暑假期間持續為演出排練「孜孜不倦」，「議員亦一樣」，在本屆任期最後階段，審議多項與‍民生息息相關的法案及撥款。

梁君彥讚揚樂團成員「雖然年紀輕輕，但經驗豐富，演出足跡遍布香港及其他城市，包括參與香港大型盛‍事」。（梁君彥fb相）

梁君彥讚揚樂團成員「雖然年紀輕輕，但經驗豐富，演出足跡遍布香港及其他城市，包括參與香港大型盛‍事」。（梁君彥fb相）

梁君彥讚揚樂團成員「雖然年紀輕輕，但經驗豐富，演出足跡遍布香港及其他城市，包括參與香港大型盛‍事」。（梁君彥fb相）

梁君彥冀加深學生對立法會認識

梁君彥指，2023年11月政府公布的《文藝創意產業發展藍圖》，推動文化藝術和創意產業的長遠發展，打造活力多元的文藝創意生態。梁君彥在社交平台提及，「培養人才是不‍可或‍缺的重要一環」，樂見香港青年色士風樂團培育青年人認識及接觸色士風音樂，鼓勵年輕樂手實現音樂理想，扶植本地「生‍力軍」。

他對秘‍書‍處定期舉辦的午間音樂會表示支持，「不僅能讓學生和議員互‍動交流，加深學生對立‍法‍會的認識，同時讓‍學生展現才華，助力香‍港文‍化藝術的發展。」

梁君彥鼓勵香港青年人勇敢追尋夢想表示，「香港是中西薈萃的國際大都會，亦是國家支持下的中外文化藝術交流中心。無論在文化、體育等領域，這座城市始終展現不屈不撓的精神。」