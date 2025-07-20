陳茂波邀小學生逛書展創科展位 介紹習近平著作冀貢獻國家
撰文：文維廣
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2025香港書展正在會展舉行，財政司司長陳茂波日前邀約十多位小學生一起逛書展，向他們介紹創科展位的產品、送贈趣味物理圖書等。陳茂波特別強調，和學生們在書展中看見國家主席習近平的三本繁體版著作，他主動向小學生介紹習近平愛護青少年的故事，勉勵他們努力學習，日後貢獻國家。
陳茂波鼓勵小學生日後貢獻國家
今年書展首設「香港創科專題快閃展示區」，陳茂波同小學生體驗展位創科遊戲、本地科企創新產品、送贈物理圖書等。他隨後指，和學生看見國家主席習近平的三本繁體版著作，包括《論教育》、《習近平文化思想學習綱要》和《近鏡頭：溫暖的瞬間》。
陳茂波引述習近平稱，「國家的希望在青年，民族的未來在青年」，向小學生介紹習近平愛護青少年，鼓勵他們「努力學習、日後發揮所長、貢獻國家」。
強調香港已吸引22萬人才 優勢突出
陳茂波在網誌中還強調科創與青年人才培育的關係，稱日前在科學園跟初創公司的青年代表交流，對方指香港對創科發展的投入、對初創企業的支持、多元包容環境，以至跟大灣區市場和生產基地的緊密連結，吸引他們來港投身創科。
他又指，香港在吸引人才上優勢突出。自2022年底至今，各類人才入境計劃收到約50萬宗申請，約22萬人已來港。
指香港創科產業發展藍圖紮實
陳茂波又強調，人工智能獲定位為香港的關鍵產業，未來能廣泛應用在不同產業、場景、產品及服務中，是賦能不同產業升級轉型、提升經濟整體競爭力的核心力量。「『人工智能+』成為了我們近年在全球各地招商引資、吸引特專科企來港上市，以至加速培育本地初創生態圈的重點方向之一。」
他表示，香港創科產業發展的藍圖紮實，創科產業也為年青人提供更多元、優質的事業發展機會，「我們會鎖定目標不放鬆，一張藍圖繪到底」。
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