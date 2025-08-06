抗戰勝利80周年｜羅淑佩：康文署月底推主題展覽　展示香港貢獻

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（6日）出席「銘記歷史 珍愛和平——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年名家名作展」開幕典禮。她致辭時表示，康文署策劃了一系列活動隆重紀念抗戰勝利80周年，包括香港歷史博物館、香港抗戰及海防博物館將分別與中國國家博物館及廣東革命歷史博物館合作，於本月底推出抗戰主題展覽，深入回顧全面抗戰歷史，包括香港特別的一段歷史，將展示香港在戰爭中特別的貢獻，進一步增強香港市民對國家、對民族的正確認識和認同感。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（蘇煒然攝）

特區和社會各界組織紀念活動 旨在重溫抗戰歷史

羅淑佩表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，香港特區政府和社會各界組織了一系列紀念活動，旨在重溫那段波瀾壯闊的歷史，弘揚偉大的愛國主義精神。

當中包括文化體育及旅遊局以及轄下的康文署策劃了一系列專題展覽、講座、工作坊和實地考察活動，特別是康文署轄下的香港歷史博物館、香港抗戰及海防博物館將分別與國家博物館（中國國家博物館）及廣東革命歷史博物館合作，於月底推出抗戰主題展覽，深入回顧全面抗戰歷史，包括香港特別的一段歷史。

羅淑佩表示，將充分發揮香港豐富獨持的文化和歷史資源，展示香港在戰爭中特別的貢獻，深化與社會各界的合作，弘揚愛國主義精神，進一步增強香港市民對國家、對民族的正確認識和認同感。