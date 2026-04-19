「定期展覽獎勵計劃2.0」本月結束　梁熙擔憂展覽、境外參展減20%

「定期展覽獎勵計劃2.0」本月將結束，香港餐旅業協會主席、民建聯梁熙今天（19日）引述業界擔心衝擊展覽、餐旅業，展覽及境外參展人士恐減20%以上，影響將於今年年底至明年顯現。他希望政府早前公布為吸引大型國際展覽來港而設的一億元資助，可以盡快有細節出爐。



梁熙與展覽業界交流。（梁熙FB）

「定期展覽獎勵」本月結束 梁熙憂展覽、境外參展減20%

梁熙今天與展覽業界交流，引述他們擔心「定期展覽獎勵計劃2.0」四月結束後，對展覽業至餐旅業造成衝擊。他說，展覽業貢獻香港GDP約2%，每年帶來約143萬過夜旅客人次，平均留港3.85晚，人均消費達7,500港元。業界擔憂，大型國際展覽會將流向有提供資助的城市，展覽及境外參展人士恐減20%以上，影響將於今年年底至明年顯現。

他說若以往年帶來143萬過夜旅客計算，即流失約28.6萬人次，對餐旅業造成的衝擊不容忽視，包括酒店業需求減幅可達3%以上（視會展客佔比），流失餐飲年度消費約28億港元（基於人均1,650元餐飲支出）。

梁熙與展覽業界交流。（梁熙FB）

政府早前宣布預留一億元，以更靈活方式提供資助，吸引具備嶄新元素的大型國際展覽來港。梁熙期望政府了解業界憂慮，盡快公布細節，為展覽業持續注入動力，吸引高消費的商務旅客，同時帶動餐旅業發展。