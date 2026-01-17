梁熙｜推渣馬成馬拉松「天花板」　增含金量釋放經濟潛力

來稿作者：梁熙



香港渣打馬拉松即將舉行，作為體壇盛事，渣馬名額每年均「爭崩頭」，今年更錄得創新高、近12萬人報名，當中不少是來自五湖四海的海外跑手。香港要做好盛事經濟，除了要爭取國際大型活動或賽事落戶香港，更要持續提高本地盛事的「含金量」，藉着活動吸引更多旅客來港參與，而渣馬極具優勢和潛力將其進一步盛事化，吸引更多跑手和旅客來港，以「馬拉松經濟」帶動各行業。



馬拉松跑手都愛參與不同賽事，更以完成世界馬拉松大滿貫（WMM）的「七大馬」為目標。事實上，不同大型馬拉松賽事例如上海馬拉松、南非開普敦馬拉松，正爭取加入成為馬拉松「天花板」的「九大馬」的行列，反映各地亦看準體育經濟有巨大的吸金能力。

跑手參與海外賽事，往往亦會順道與親友到當地旅遊數天，讓馬拉松成為遊客到訪的高峰期，創造馬拉松經濟。現時「七大馬」的主辦城市，每年均從賽事獲得可觀的直接和間接的經濟收益，包括旅客消費、酒店住宿、零售及品牌贊助等。

以2024年波士頓馬拉松為例，其總體經濟影響達 5.09億美元（約39.7億港元），其中 68%參賽者入住當地酒店，人均消費中位數為500美元（約3900港元）；2024年柏林馬拉松亦在短短四天為柏林創造 4.694億歐元（42.7億港元）的經濟收益；2025年升格加入「七大馬」的悉尼馬拉松，報名選手便來自超過150個不同國家或地區，可見大型馬拉松賽事能跑出不同商機。

說回香港，渣馬多年來成功兼顧「盛事」、「精英」和「普及」的元素：既有頂尖跑手來港參與，近年總名額每年均有約7.4萬，並設有不同組別供跑步愛好者因應自身能力和情況報名，成功吸引內地以至海外跑手來港參與。今年海外跑手更佔25%，比去年多，筆者家族於旺角區的酒店亦受惠於渣馬盛事，近年每逢舉行渣馬的周末，預訂和入住率明顯增加，今年提早訂房的客人更按年增加約一成五。而渣馬賽事連續兩年設小店撐跑手的活動，讓渣馬盛事惠及周邊經濟，同時提升盛事氛圍。

與其他大型馬拉松主要穿梭平坦市區不同，香港渣馬其中一大特色，是選手能飽覽香港的各種景色。賽事起點設於彌敦道，充分展現香港獨有的城市氣息，途經「三橋三隧」，最後在維園衝線，整個賽道具上下起伏和斜道，在考驗跑手的體能與意志的同時，亦讓跑手能享受香港的城市景色及優美的山景與海景，是世界其他馬拉松難以複製的體驗，亦正好成為國際跑手追求「完成勳章」的重要理由。

筆者認為，政府應與渣馬積極爭取進一步提升標準，短中期推動加入成中國官方認可的馬拉松大賽，長遠而言，讓渣馬晉身成國際田徑聯會最高認證的「白金標」賽事，甚至爭取渣馬加入成為大滿貫賽事之一，相信定必更好推動盛事經濟，既向外界更好展示香港的活力，同時開拓更大的經濟收益。

作者梁熙是第七屆立法會議員、酒店集團主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

