江旻憓首次議會發言　梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜政壇諸事町

新一屆立法會今日（14日）討論有關大埔宏福苑災後支援及重建工作的政府議案，旅遊界議員、「微笑劍后」江旻憓首次發言的表現，在會議前已是焦點。



民建聯的前立法會議員梁熙更觀看直播，聲稱要加入「八卦行列」。他其後在Facebook表示，江旻憓的表現「出乎意料」，幾乎脫胎換骨，完全展現議員應有風範。梁更為江旻憓「申冤」，稱她的政綱理念沒有「請槍」，但遭到外界誤解，又稱以江旻憓的履歷，「點可能係人哋口中嘅『傻妹』?」，有信心她能夠快速上手、展現高質量議政能力。



1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作。旅遊界議員江旻憓（右邊向下第三位）專注聆聽。（鄭子峰攝）

1月14日，立法會大會討論關於宏福苑災後支援與重建工作的政府議案，旅遊界議員江旻憓發言。（直播截圖）

梁熙FB發文：不少朋友發訊息表示期待江旻憓首次發言

立法會今日（14日）正式開展新一屆會期的首次大會，除了政府就宏福苑大火的後續方案動議外，一班新丁議員的表現亦是焦點，特別是宣布參選時因問記者「食咗飯未」而成為焦點的江旻憓。

民建聯的前立法會議員梁熙傍晚就在Facebook發帖「點評」後輩表現，稱江旻憓發言時，收到不少朋友的訊息表示期待，連他亦加入「八卦行列」觀看直播。

民建聯前立法會議員梁熙。（資料圖片／廖雁雄攝）

梁熙在Facebook發帖「點評」江旻憓表現，形容對方「幾乎脫胎換骨」。

梁熙引述江助選團成員：選舉期間每次拜見業界後寫成幾十頁總結

梁熙用「出乎意料」來形容自己的感受，稱江旻憓「幾乎脫胎換骨」，講話專業、穩定、自信，字字清晰、態度得體，「完全展現咗議員應有嘅風範」，不過「細問內容，大家又唔太記得」，稱朋友們更著眼於形象與感覺。

梁熙又引述江旻憓助選團成員指，江旻憓選舉期間親力親為，每次拜見業界都會親自做英文筆記，「返屋企再寫成幾十頁總結」，而政綱理念更是她自行撰寫，而非「槍手」代筆，「某啲外界誤解，實在有啲冤枉。」

2025年12月30日，第八屆候任立法會議員參加宣誓綵排。江旻憓（鄭子峰攝）

2026年12月30日，第八屆候任立法會議員參加宣誓綵排。江旻憓（鄭子峰攝）

梁熙：江已經進入高質議政嘅軌道

梁熙又細數江旻憓的「CV」，稱「Stanford 學士、人民大學碩士、而家喺中大讀博士，再加埋劍擊世界冠軍，點可能係人哋口中嘅『傻妹』?」有信心對方會是首批快速上手、展現高質量議政能力的議會新人，又為對方「加油」打氣，「佢已經進入高質議政嘅軌道」。