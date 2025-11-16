太古城食水黑點｜江玉歡︰水務工程前應通知住戶　梁熙促快換水管

太古城第四期及第五期共14座大廈有不少住戶突然發現食水出現黑點，立法會議員江玉歡認為，政府在開展水務工程前，有責任聯絡物管公司立即通知受影響住戶，讓居民能夠提前做好心理準備。港島東立法會議員梁熙則建議當局加快更換瀝青塗層水管，並制定時間表，讓全港市民得以安心飲用食水。



東區區議員陳凱榮表示，雖然不是每次工程都會導致相關問題，但指署方可以電子化方式提早通知市民工程的時間。



太古城興安閣住戶歐陽先生，近日發現食水有大量黑點。（太古城居民提供相片）

太古城興安閣住戶歐陽先生，近日發現食水有大量黑點。（太古城居民提供相片）

周日化驗結果證實黑點為瀝青 對人體無害

太古城第四期及第五期多個單位上周六（15日）發現食水出現黑點，部份居民購入蒸餾水飲用，也有居民懷疑熱水爐被黑點堵塞。水務署相信食水中的黑點為水管塗層的瀝青，已修復濾網設施及加強沖洗有關水管，並在現場放置水車提供臨時供水服務。

水務署周日晚上（16日）公布，受影響座數主要來自第四期及第五期共14座大廈，佔太古城總座數約兩成，化驗結果證實黑點為瀝青，對人體無害，所有水樣本水質均符合香港食水標準。未來為避免同類事件再次發生，水管維修工程前後都會再次檢查濾網的狀況。

選委界立法會議員江玉歡。（資料圖片/梁鵬威攝）

江玉歡家人居太古城︰政府有責任在工程前聯絡物管通知住戶

立法會議員江玉歡的家人居住在太古城，她表示太古城物業管理公司多年來處事嚴謹，相信食水黑點問題能妥善處理。不過她認為政府在開展水務工程前，有責任聯絡物管公司，讓他們第一時間透過不同渠道，例如在大堂張貼告示等，通知受影響住戶。

江玉歡指出，如智方便等手機應用程式，能夠針對特定市民發放資訊，太古城住戶便能夠提前做好心理準備。「政務電子化到我落任都做唔到，有幾難？個個有智方便，點解通知唔到居民？」

港島東立法會議員梁熙。（資料圖片／廖雁雄攝）

梁熙籲更換瀝青塗層水管盡快制定時間表

港島東立法會議員梁熙表示，今次太古城食水風波，性質上與較早前的皇后山相似，他指全港目前仍有約700公里瀝青塗層水管有待更換，認為署方開展水務相關工程前，應通知附近一帶居民。他促請政府加快更換瀝青塗層水管，並制定時間表，讓全港市民得以安心飲用食水。

東區區議員陳凱榮。（資料圖片／黃寶瑩攝）

東區區議員陳凱榮表示，雖然不是每次工程都會導致相關問題，但指署方可提早通知市民工程的時間，「水務嘅apps（應用程式）係非常方便，可以透過電子化方式通知居民。」他周日下午曾與同事到場視察，見到水務署設置攤位幫助市民，認為署方跟進迅速。

東區區議員丁江浩。（資料圖片）

另一位東區區議員丁江浩表示，居民透過通訊軟件發來的相片顯示，食水黑點的情況不一，認為事關食安問題，當局應查明原因，避免同類事件發生，指「（同類事件）一件都嫌多」。