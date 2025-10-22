告別本屆議會專訪｜｢西灣河梁熙｣口誤成名　回望是地區味濃好標籤

立法會會期即將結束，今屆不少議會新丁不再連任，告別議會，民建聯港島東立法會議員梁熙是其中一人。回望四年前，因口誤被冠以「西灣河梁熙」花名，梁熙接受《香港01》專訪時透露，當時民建聯一度思考要求他為口誤正經道歉，最後以搞笑形式拍片「快問快答」拆彈。現時回想，其實這個稱號當時對選情有幫助，因不少民建聯支持者為他抱不平，「哎呀民建聯阿仔畀人蝦，要出嚟支持撐返民建聯」，因而動員出來投票，最後成功當選。



四年任期過去，「西灣河梁熙」稱號仍然深入民心，梁熙憶起多次在灣仔等地做社區工作時，有街坊問候他「咦你唔係西灣河議員咩？咁遠嚟到辛苦晒」，形容這稱號令他的地區味道更加強，是一個「好好嘅標籤」。不少政圈中人對梁熙評價良好，垃圾徵費一役率先落區諮詢，收集民意，又測試指定袋質素，向政府反映街坊憂慮。不過，原來一度有官員誤會他「麻煩、好似唱反調」，梁熙始終堅信落區諮詢如「探熱針」，多落區「試一試水溫」，了解具爭議性的「炸彈」，才是有利管治。



立法會會期即將結束，民建聯港島東立法會議員梁熙接受《香港01》專訪，談告別議會感受。（廖雁雄攝）

梁熙為夢想棄商從政 少時間陪囡囡慶幸家人體諒

做了一屆立法會議員的梁熙表示，從政是他一直的夢想，感謝爸媽四年前支持參選立法會，放下所有家族生意工作，全情投入議會，憶起當時宣布參選前一星期才跟家人透露，「佢當時都係拗晒頭，『參選即係咩意思呀？』」，故十分多謝家人的體諒。梁熙的女兒去年十月出生，剛好一歲，他坦言工作在身，陪伴囡囡的時間不多，多得妻子支持。

社會對梁熙的印象，大多源於2021年有線新聞立法會選舉論壇上，他口誤將爭取小西灣興建港鐵站，說成早已1985年已啟用的西灣河港鐵站，被人冠以「西灣河梁熙」稱號。（有線新聞片段截圖）

「西灣河梁熙」口誤成名 「快問快答」拍片自嘲拆彈

社會對梁熙的印象，大多源於2021年立法會選舉論壇上，他口誤將爭取小西灣興建港鐵站，說成早已1985年已啟用的西灣河港鐵站，被人冠以「西灣河梁熙」稱號。鬧出小風波後，梁熙到西灣河港鐵站外拍片，解釋自己當時情急口快，錯誤把「小西灣」說成「西灣河」，其實想爭取的是還未有的小西灣站。他更玩「快問快答」自嘲，被問到哪一個地鐵站還未建成時，笑答是「小西灣河」。

一度思考為口誤正經道歉 回望對選情有幫助

四年後回望這個標籤，梁熙說當時以新丁的姿態參選，競選團隊苦惱如何令他讓人認識，然而「西灣河梁熙」稱號出現後，令不少民建聯支持者為他抱不平，「哎呀民建聯阿仔畀人蝦，要出嚟支持撐返民建聯，當時選情有幫助」，坦言這稱號問題不大，不過當時前輩苦惱如何拆彈，最後以搞笑方式的拍片解決，事後黨內認為未必是一個好方法。

「西灣河梁熙」口誤成名。（香港01）

當時衡量一個新人應該正經道歉可能好少少，但如果做咗好耐嘢，可以用輕鬆方法輕輕帶過呢個問題。 民建聯港島東立法會議員梁熙

「西灣河梁熙」是好標籤 地區味更強

他憶起多次在灣仔等地做社區工作時，有街坊問候他「咦你唔係西灣河議員咩？咁遠嚟到辛苦晒」，形容這稱號令他的地區味道更加強，是一個「好好嘅標籤」。與此同時，他任期內的確有向港鐵爭取為小西灣興建港鐵站，最後因成本問題難以落實，之後再研究引入「雲巴」綠色集體運輸系統，現在要交接棒人跟進。

+ 3

政圈評價良好 梁熙歸功於陳克勤提點

梁熙過往積極跟進民生政策，例如垃圾徵費提出時收集民意，又測試指定袋質素；外傭過度借貸滋擾僱主問題，他曾做問卷調查及陪苦主見記者申訴；北角春秧街跌窗及西灣河塌石屎事件發生後，亦落場跟進事件；北角美都大廈奪命火警，梁熙有向法團了解驗樓令及關注違規劏房問題。不少政圈中人對梁熙評價良好。

即使在港島東選區以外發生的事件，梁熙亦有協助。家族經營酒店業務的他在佐敦道華豐大廈三級火後，聯絡油尖旺區7間酒店酒店免費提供房間，讓災民入住。

議會四年，梁熙說幸得民建聯主席陳克勤不時提點。（梁熙FB）

垃圾徵費一役最難忘 深信落區諮詢如「探熱針」

議會四年，梁熙說幸得民建聯主席陳克勤不時提點，畢竟新人容易行差踏錯、撞板，「提我可能要收一收掣，呢啲都好緊要」，垃圾徵費是他最難忘跟進的政策，憶起當時一名政府官員致電他笑言「為咗我一額汗，一個人頂住成個局咁」，更有人形容他「麻煩」、「好似唱反調」。

事後回想這份「底氣」源於當時在地區舉行講解會，向街坊解釋垃圾徵費時，群情洶湧，有人更批評「咁麻煩，我將廚餘沖落廁所算啦」、「派指定垃圾袋畀長者又唔得」，坦言社區會堂猶如社區縮影、「探熱針」，啟發他多落區感受到市民想法，「試一試水溫」，了解爭議性的「炸彈」。

社區會堂好似社區縮影，如果喺個會堂有咁熱烈討論，喺個社會都會有咁熱烈討論。 民建聯港島東立法會議員梁熙

談到未來的打算，梁熙說集中做好任期餘下工作，落區開會，近期有漁民、販商求助要處理，全心全意完成後才公布下階段工作。不過，明年起會在地區「退後一啲」，以顧問角色參與社區服務運作，支持團隊，主要前線工作交由當選接棒人。