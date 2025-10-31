粵車南下｜12.23駛入市區　梁熙籲完善「國標」制式充電樁等配套

粵車南下｜運輸及物流局今日（31日）公布，今年12月23日起，獲批粵車可經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入香港市區。立法會議員梁熙指，粵車南下旅客預計消費能力較強，相信有助推動本港旅遊業及經濟。梁熙促兩地政府研究粵車南下專屬應用程式，完善電動車「國標」制式充電樁等配套設施，並提供兩地駕駛、交通規則差異等資訊。



由12月9日上午9時開始，廣州、珠海、中山及江門4個城市的車主，可申請駕駛粵車入境香港市區。12月23日起，獲批粵車可經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入香港市區。（資料圖片）

梁熙料屬消費能力較強旅客 有助推動本港經濟

梁熙今指，粵車南下及在年底前開放，首批獲批的粵車家庭可率先感受香港聖誕氛圍，且粵車南下的旅客預計消費能力較強，他預計有助推動本港旅遊業及經濟。他表示，計劃初期每日僅100輛車輛南下，相信交通基建可以承擔。

梁熙籲兩地儘快完善電動車「國標」制式充電樁等配套設施；圖為香港有商場停車場已設有國標和歐標的電動車充電設施，為「粵車南下」旅客做好準備。（運輸及物流局）

梁熙呼籲兩地政府儘快推出粵車南下專屬應用程式。（資料圖片/廖雁雄攝）

梁熙呼籲兩地政府儘快推出粵車南下專屬應用程式，完善電動車「國標」制式充電樁等配套設施，並提供兩地駕駛、交通規則差異等重要資訊，便利南下駕駛者的同時，亦確保本港交通狀況穩定。