宏福火｜梁熙率「我愛香港協會」捐助單親家庭　每戶一萬元助學金

大埔宏福苑火災發生超過兩個月，民建聯前立法會議員梁熙擔任顧問的「我愛香港協會」，設立「大埔宏福苑單親家庭」獎助學金，為合資格受災單親家庭提供每戶10,000元的經濟資助，後續可獲2,000至3,000元的年度資助及更多支援服務等。



「我愛香港協會」捐助單親家庭。（梁熙FB）

梁熙表示，希望趁立春希望為災民帶來一點希望，他感謝民建聯主席陳克勤轉達、透過勞工及福利局對接合資格家庭，為受影響學童的學業及成長提供適切支援，並協助其家庭盡快恢復正常生活。

他說，火災為受災家庭帶來沉重打擊，單親學童更面臨多重壓力，希望專項援助能夠為他們提供即時的經濟支持，用於支援日常生活、購買學習用品、尋求心理輔導等，幫助他們穩定情緒，投入學習、安心成長，同時期望透過這份關懷，讓學童們感受到來自社會的溫暖與支持，勇敢面對未來的挑戰。

梁熙率「我愛香港協會」捐助宏福苑火災單親家庭，每戶一萬元助學金。（梁熙FB）

「我愛香港協會」2004年成立，是政府認可之非牟利慈善團體，多年來致力推廣正向價值及中華傳統美德，透過「關愛單親家庭計劃」向基層單親學童提供獎助學金及多元支援，計劃每年惠及逾300名學生，並定期舉辦各類家庭與社區活動，以促進家庭互助及推動社區關懷。