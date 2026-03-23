宏福苑｜鄧家彪稱逾半宏志閣業主冀政府購業權 房屋局聯絡各業主
撰文：董素琛
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大埔宏福苑去年11月發生五級火，逾千戶居民失去家園。政府早前宣布，將斥資68億元收購宏福苑7座受災大廈業權，但不包括無被大火波及的宏志閣，政府表明若果逾一半宏志閣業主均希望政府收購業權，便可以開始商討。
房屋局局長何永賢今（23日）在社交平台引述立法會議員鄧家彪指，有逾半宏志閣業主已主動聯繫他表達初步意願，希望政府收購他們的業權。她指政府得悉後亦希望盡快進一步了解。
何永賢在社交平台Facebook表示，第八座宏志閣的業主及社會亦有聲音希望政府考慮將宏志閣包括在收購方案之內。 她表示，政府持續聆聽大家意見，亦表示倘有超過一半宏志閣業主希望政府收購，便可以開始商討，「解說專隊」這段時間的聯繫溝通中，也聽到有不少宏志閣業主希望可以加入長遠居住安排的方案。
何永賢引述工聯會立法會議員鄧家彪指，有逾半宏志閣業主已主動聯繫他表達初步的意願，希望政府收購他們的業權。鄧家彪向局方提交了有關宏志閣業主的資料，並安排了三位宏志閣業主與她會面，她和負責「特設銷售計劃」的同事亦分別仔細聆聽了這幾位業主各自的想法。
她指，解說隊會繼續聯絡每一個業主，希望可以更詳細地知道他們的想法和各自不同的情況，政府亦會繼續與業主保持溝通，秉持「你情我願」的原則，衡量各方面因素，深入思考，探討情、理、法兼備的最好安排。
▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼
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