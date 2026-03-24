宏福苑安置｜鄧家彪稱收集到逾半宏志閣業主盼收購　現須凝聚共識

大埔宏福苑五級火，政府早前宣布，將斥資68億元收購宏福苑7座受災大廈業權，但不包括無被大火波及的宏志閣，但指若果逾一半宏志閣業主均希望政府收購業權，便可以開始商討。



立法會議員鄧家彪今日（24日）在電台節目指，已收集到過半宏志閣業主意願，希望政府收購，他們都擔心會錯失安置機會。他又指，最不希望出現「一半人支持，一半人反對」的局面，現時希望可慢慢凝聚居民共識。



大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及。（資料圖片/夏家朗攝）

鄧家彪稱有宏志閣業主不解安置未能獲一視同仁

鄧家彪表示，政府公布宏福苑安置方案後，宏志閣業主因他們不包括在內而感到徬徨，不解為何自己被政府及社會視為災民，但在安置上卻未能獲一視同仁。他指當時已迅速聯絡居民了解情況。

鄧家彪向局方提交了有關宏志閣業主的資料，並安排了三位宏志閣業主與何永賢會面。（何永賢Facebook圖片）

在兩至三星期內，他已收集到136名宏志閣業主的意見。鄧家彪稱該136人都明確希望政府可收購宏志閣業權。他續說印象最深是有一名業主是獨居長者、現住在長者中心，得知安置方案後便急於聯絡舊街坊了解安置安排。鄧家彪指，由於政府的安置方案中，遲於6月30日便不可選擇「樓換樓」等，有人擔心若未能及時處理，會在6月30日再次錯失安置機會。

宏志閣是八幢大廈中，唯一一幢沒受大火波及。（資料圖片/黃學潤攝）

房屋局局長何永賢近日會見了3位宏志閣業主，鄧家彪稱因時間倉促，大多數業主需上班等，因此只安排到3名業主與局長會面。鄧家彪又提到，居民希望政府盡快收集資料後、訂出清晰的門檻與安置方案，亦可舉行小型解說會等。

他強調，不希望出現「一半人支持，一半人反對」的局面，現時希望能慢慢凝聚共識。他又說宏志閣居民亦有其他訴求，如在4月讓居民返回宏福苑住所時，「希望嚟緊唔好漏咗佢哋」。