一帶一路交流會介紹本港能力建設活動　專員何力治：分享治理經驗

「一帶一路」能力建設平台交流會今日（22日）舉行，介紹香港能力建設活動包括公營機構和學院提供的機會。「一帶一路」專員何力治表示，有關平台將作為讓香港及合作夥伴可以互相學習和引領的雙向跳板，「建立將發展目標轉化為成果的所需技能、標準和網絡，達至具有韌性的經濟、有效機構和可持續發展。」



「一帶一路」能力建設平台交流會今日舉行。「一帶一路」專員何力治（前排右六）與來自20多個在香港的不同機構和學院的代表合照。(政府新聞處圖片)

交流會由 「一帶一路」辦公室主辦，以「聯通知識 共享繁榮 : 提升『一帶一路』軟聯通 對接『十五五』規劃」為主題，推廣「一帶一路」能力建設平台，包括20多個香港公營機構和學院，涵蓋交通運輸及物流、金融、法律、發展及工程、環境及生態、創新科技、健康，以及廉潔等領域。

約30個「一帶一路」國家駐港總領事館、名譽領事館及商會等的代表出席交流會，了解平台和提供予「一帶一路」國家人員的能力建設活動，並交流意見和探索合作機遇。

「一帶一路」能力建設平台交流會今日舉行。參與者在交流會了解能力建設活動，並交流意見和探索合作機遇。(政府新聞處圖片)

其中來自香港國際航空學院、香港生產力促進局及新成立的「一帶一路」可持續綠色發展培訓中心的代表，分享他們提供的能力建設活動以及與「一帶一路」夥伴的協作等。國際調解院的代表亦介紹了推廣以調解及其他方式解決爭議的工作。

「一帶一路」能力建設平台交流會今日舉行。「一帶一路」專員何力治在交流會致辭。(政府新聞處圖片)

當局表示，平台交流會旨在透過知識交流促進發展、深化規則和標準軟聯通，創造合作機會，並促進與「一帶一路」國家的「民心相通」。

「一帶一路」專員何力治表示，有關平台將作為讓香港及合作夥伴可以互相學習和引領的雙向跳板。他表示，與一帶一路沿線國家的官員和專業人士並肩合作，透過分享治理經驗和專業知識，「建立將發展目標轉化為成果的所需技能、標準和網絡，達至具有韌性的經濟、有效機構和可持續發展。」