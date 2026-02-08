醫療援助一帶一路十國　梁振英：望看中國人不只做生意　是有善心

全國政協副主席梁振英創辦的共享基金會，過去八年向「一帶一路」十國提供醫療援助。他今天（8日）表示今年將援助擴展至多三個國家，希望這些國家的人民看見中國人不只是生意人，而是帶著善心、設備、技術幫助他們解決醫療及公共衞生問題的中國人。



2月8日，全國政協副主席梁振英出席商台《政好星期天》節目。（商台）

共享基金會醫療援助一帶一路十國

共享基金會國際援助工作拓展至四大洲共十個國家，包括老撾、柬埔寨、塞内加爾、毛里塔尼亞、吉布提、東帝汶、洪都拉斯、瓦努阿圖、斐濟及哈薩克斯坦。

梁振英：希望看中國人不只做生意 是有善心

梁振英表示，官商以外，希望別人看到有民間組織專門在當地做公益活動，在新的國際形勢下，香港其中一個可以做到的貢獻，就是貢獻中國人的善心善意。

我們希望這些國家的人民，在他們自己的國家看見的中國人，不只是做生意的生意人，而是一些帶著善心、帶著設備、帶著技術，去幫助他們解決醫療及公共衞生問題的中國人。 全國政協副主席梁振英

香港應善用優勢加強對外民間交流

梁振英表示，國家百年大變局下，香港應善用歷史、文化、語言能力優勢，加強對外民間交流，「我們需要更多朋友，鞏固現有朋友的友好關係和要結交新朋友，新朋友不是指多一、兩個國家」，而是需要在不同社會階層多直接交往，包括文化、藝術、體育、教育方面，較內地城市更適合。