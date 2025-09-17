一帶一路投資規模達歷史新高　日媒：中國趁美縮援助擴大影響力

據《日經中文網》報道，中國「一帶一路」倡議今年的投資規模達到歷史新高，上半年投資額突破1240億美元，尤以對非洲的投資增長顯著，達到400億美元，同比增長37%。分析指出，這可能與美國縮減對發展中國家的援助，中國趁機加大投資以擴大國際影響力有關。



根據澳洲格里菲斯大學（Griffith University）與中國復旦大學研究機構的調查，2025年1至6月，「一帶一路」相關投資（含建設合約）總額已超1240億美元，超越2013年該計劃啟動以來的所有年度紀錄。其中，對非洲的投資尤為突出，上半年達400億美元，佔總投資的三成以上，自2021年以來再度位居各區域之首。

投資激增的背後，重大項目起到關鍵作用。例如，中國化工企業中國化學工程集團與奈及利亞簽署價值200億美元的天然氣設施建設合約。此外，中國國家開發銀行向尼日利亞鐵路項目提供2.45億歐元貸款，由中國土木工程集團承建。

2017至2019年，「一帶一路」年度投資穩定在1100億美元以上，但受新冠疫情影響，2020至2022年降至600億至700億美元，原因包括新興市場經濟受創及部分貸款違約。2023年10月的一帶一路高峰會上，中國提出轉向「小而美」的優質民生項目，強調合作品質而非數量。

今年投資規模的顯著回升，顯示中國正積極推進「一帶一路」合作。報道分析，美國近期對發展中國家的援助減少為中國提供了機遇。特朗普政府關閉美國國際開發署（USAID）並大幅削減援助資金，使中國得以通過加大投資提升在國際社會的話語權。

除非洲外，中國對中東和中亞的投資也大幅增長。中東地區的合作有助於確保原油穩定供應，而中亞則因富含鈾和稀土等資源成為投資熱點。這些投資不僅促進經濟合作，也被認為帶有確保資源權益的戰略意圖。

報道指出，若美國繼續對發展中國家採取消極的援助政策，中國的「一帶一路」投資可能維持高水準。