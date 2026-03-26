一帶一路｜立法會4議員邀尼泊爾大學生與港青交流　共探發展機遇

立法會議員李浩然與另外3名選委界議員陳曼琪、蘇紹聰、吳英鵬共同發起「尼泊爾的法治及民生發展青年交流會」，邀請了正訪港參加國際商事仲裁模擬法庭競賽的尼泊爾加德滿都大學及特里布文大學法律系學生，與香港本地青年領袖共聚一堂，就「一帶一路」倡議下的發展機遇進行深入探討。尼泊爾駐港總領事利漢華（Udaya Bahadur Rana）應邀出席並致辭，為活動增添重要意義。



特里布文大學法學生代表進行簡報。

加德滿都大學法學生代表進行簡報。

交流會於3月23日及24日在香港舉行。發起活動的李浩然已是連續第四年與來自「一帶一路」沿線國家尼泊爾的法律系青年在港相聚，今年更首次由多名立法會議員聯合舉辦。

尼泊爾駐港總領事利漢華在致辭時強調，尼泊爾與中國擁有源遠流長的友好關係，並重申尼泊爾對「一個中國」原則的堅定支持。他指出，中國是尼泊爾第二大貿易夥伴，雙方在貿易、外商直接投資及旅遊業等領域聯繫緊密。自2017年尼泊爾參與「一帶一路」倡議以來，相關合作項目已廣泛覆蓋城市發展、基礎設施、教育、衛生、體育及能源等多個領域，為尼泊爾的國家發展注入強大動力。利漢華誠邀香港各界加強與尼泊爾的經貿合作，共同推動雙邊關係邁向新台階。

立法會議員李浩然與尼泊爾駐港總領事利漢華在香港立法會交流。

來自尼泊爾兩所頂尖大學的法律系學生分享了「一帶一路」為當地帶來的積極變化，包括對民生與法治發展的促進。有學生特別提到，在新冠疫情期間，「一帶一路」合作框架為尼泊爾及時獲得疫苗和醫療物資支援提供了關鍵渠道，在人道救援方面發揮了重要作用。

立法會議員蘇紹聰、李浩然、吳英鵬戴上尼泊爾傳統達卡帽合照。

立法會議員李浩然、尼泊爾駐港總領事利漢華、立法會議員陳曼琪、廣州市政協委員及粵港澳大灣區國際海事商事調解中心監事長譚國戩等人，與兩所尼泊爾大學的法學生合照。

展望未來，他們期待「一帶一路」能進一步促進跨境互聯互通，為當地社區帶來更優質的醫療服務、更多元的經濟機遇、更高效的貿易往來以及更完善的文化保育。

參與交流的香港青年代表聚焦於「一帶一路」倡議如何推動沿線國家的法治建設，並就多元化糾紛解決機制（ADR）的角色展開了深入探討，特別是調解與仲裁在促進區域法律合作中的關鍵作用，展現了香港在法律服務領域的專業優勢。