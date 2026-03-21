伊朗戰爭｜一帶一路專員何力治：戰火無礙中東長遠發展潛力

中東局勢持續緊張。「一帶一路」專員何力治表示，當前戰火不影響中東國家長遠發展潛力，「一帶一路」國家仍是未來發展潛力最高的版塊，冀局勢降溫後可恢復與中東國家的合作。



何力治在電視節目上表示，資金、人才和商機會由「不穩定的地方」流入「穩定的地方」，地方愈穩定，未來合作的新增長點發展空間愈大，相信香港作為「安全港」未來可聯同內地，加強跟不同地區合作。

地緣政治對全球有影響

何力治提到，地緣政治不止影響「一帶一路」國家，對全球都有影響，而最大的政治風險不在「一帶一路國家」，反而可能來自其他奉行單邊主義，向其他國家徵收關稅的國家，對世界政治局勢的影響更大。他續指，觀乎一帶一路有155個國家，全球聯合國承認大約有195個，一帶一路國家已經是全球大比數國家的，主要份額、核心份額亦是未來發展潛力最高的一個版塊。而在2013年至2023年，香港與「一帶一路」沿線國家貿易總額上升80%，投資存量增長3.6倍，兩者均高於香港和全球平均增長水平，反映相關經商往來「跑贏大市」。

何力治：對中東長遠合作潛力有信心

至於到中東局勢不穩，香港會否延遲與「一帶一路」沿線的中東等國合作，何力治指，相關合作在短期內會受影響，但對中東長遠的合作潛力相當有信心。

27名「一帶一路」反貪人員修畢香港國際廉政學院的「大型基建反腐治理專業課程」，共建「廉潔絲綢之路」。

去年施政報告提出要培訓共建「一帶一路」國家人士，何力治指目前已聯絡了二十多個政府和半政府培訓機構，包括建築、綠色發展、金融、反貪、廉政、航空和鐵路等，目前有20多個平台正積極跟進相關工作。

冀提出措施 推進「一帶一路」硬、軟聯通

香港政府將制訂首份五年規劃對接國家「十五五」規劃，何力治冀政府會提出更具體推進「一帶一路」硬聯通、軟聯通、心聯通方面的措施。