日媒：「一帶一路」國家在中國貿易順差中所佔份額首次超過美國

2025年是「一帶一路」倡議邁入第二個十年的關鍵之年。截至該年12月，中國已與155個國家和32個國際組織簽署200多份共建「一帶一路」合作檔，參與共建「一帶一路」的國家數量約佔全世界的78.6%，覆蓋與中國建交國的84.6%，形成了覆蓋五大洲、連接不同發展階段國家的多層次、立體化平台合作機制。



當地時間1月1日，日媒《日經亞洲》報導指出，2025年的前11個月，中美關係緊張加劇之際，中國與「一帶一路」倡議參與國的貿易順差規模，首次超過同期對美貿易順差。

其根據中國海關總署月度貿易資料分析稱，去年1至11月，「一帶一路」夥伴國貢獻了中國貿易順差的45%，約合4800億美元。這一佔比較去年同期同比提升16個百分點，創下2013年「一帶一路」倡議提出以來的最高紀錄。

同期，美國在中國貿易順差中的佔比為24%，同比下滑逾10個百分點。2018年美國曾佔中國貿易順差的90%以上，此後該比例持續大幅下滑。

報導指出，特朗普政府挑起的關稅貿易爭端，促使中國降低對美國市場的依賴，轉而擴大其他市場出口規模。

統計顯示，去年1至11月，中國對「一帶一路」交易夥伴的出口同比增長11.6%，遠超中國整體出口5.4%的增幅，而對美出口則同比下降18.9%。

與此同時，中國對「一帶一路」夥伴國的投資與貿易同步增長。

報導引述澳洲格里菲斯大學與中國復旦大學的聯合研究報告稱，去年上半年，中國在「一帶一路」沿線國家的投資（含工程承包合同）達1240億美元，創下2013年以來的最高紀錄。

其中，對礦產資源豐富的非洲地區投資增幅尤為顯著。與特朗普政府對發展中國家援助持消極態度形成鮮明對比，中國正通過加大投入擴大自身影響力。

日媒同時注意到，去年12月召開的中央經濟工作會議所明確的2026年中國經濟工作重點，圍繞「十五五」規劃開局，強調推動共建「一帶一路」高品質發展，作為中國「堅持對外開放，推動多領域合作共贏」重點任務的關鍵抓手之一。這意味着中國將與更多國家和地區達成貿易與投資協定，爭取新興經濟體支持，致力於在國際社會發揮引領作用。

2025年，面對全球經濟復蘇動能不足、地緣政治衝突加劇、國際經貿秩序深度調整的複雜外部環境，中國經濟頂壓前行、向新向優發展，順利完成全年經濟社會發展主要目標，助力「十四五」圓滿收官。

海關總署於2025年12月公佈的最新資料顯示，前11個月我國貨物貿易保持增長，進出口總值41.21萬億元，同比增長3.6 %。其中：出口24.46萬億元，增長6.2%；進口16.75萬億元，增長0.2%；對共建「一帶一路」國家進出口21.33萬億元，增長6%，佔我國外貿總值的51.8%；中國民營企業進出口23.52萬億元，同比增長7.1%。

路透社注意到，在此期間，中國對美出口量大幅下降，而對歐洲、澳洲和東南亞國家出口激增。其中，對歐盟出口增長14.8%，對澳洲激增35.8%，對東南亞增加8.2%。

報導分析認為，自特朗普贏得美國大選以來，中國加緊多元化出口市場，尋求與東南亞和歐盟建立更緊密的貿易關係，並利用中國企業的全球佈局建立新的生產中心。

中國貿易順差首次超1萬億美元，美國《華爾街日報》對此刊文指出，「這一里程碑，突顯了中國在從高端電動汽車到低端T恤等各方面所取得的出口主導地位。這一前所未有的經濟歷史紀錄，是中國數十年來產業政策和勞動人民勤奮的成果，這也幫助中國經濟在短短幾十年內崛起為世界第二大經濟體。」

儘管當前中美貿易緊張關係相對緩和，但美國對華商品平均關稅仍較高。凱投宏觀經濟學家Zichun Huang繼而分析稱，美國關稅削減並未提振近幾個月的對美出口，但總體出口增長仍出現較大增長，「我們預計中國出口將保持韌性，未來一年將繼續擴大全球市場份額」。

她補充說：「中國對外貿易重新導向，在抵消美國關稅拖累方面的作用似乎仍在增加。」

《華爾街日報》報導指出，儘管地緣政治方面的不利因素日益增多，美西方國家近來炒作所謂「去風險」、「降低對華依賴」等議題，但幾乎沒有經濟學家預計中國的貿易勢頭近期會出現明顯放緩。

花旗集團認為，最新貿易資料預示着中國經濟的增長前景良好，「在中美貿易摩擦休戰以及中國產業競爭力增強的背景下，出口仍將是明年GDP增長的關鍵驅動力。」

摩根士丹利的經濟學家日前預測，到本十年末，中國在全球商品出口中所佔份額將從目前的約15%增至16.5%。報告稱，這將得益於中國在先進製造業領域保持領先，且「中國有能力預測全球需求趨勢的變化，並願意調動資源建設產能以滿足需求」。

