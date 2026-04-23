黃碧嬌亮相受壓「被低調」　明年區選搵人「代嬌出征」｜政圈風聲

近日，宏福苑火災獨立委員會聽證會上，屢次點名曾協助宏福苑會議收授權票的民建聯大埔南區議員黃碧嬌。黃碧嬌備受輿論壓力，但也沒有完全迴避地區活動，即使不出席聽證會，也要去民建聯大埔會員街坊生日會。亮相引起熱議受壓後，聽聞黃碧嬌也「被低調」，甚至近日宏福苑居民上樓執屋，多區關愛隊也動員，當西貢區莊雅婷也要到場時，自言火災當日「第一時間趕到現場協助」的黃碧嬌，也沒有現身。



政界預料經歷宏福苑火災一役，黃碧嬌明年區議會選舉跑直選可謂「凍過水」。大埔南區議員席位，各政團也虎視耽耽，新民黨有多名社區主任已部署在大埔南，勢續掌控一席的民建聯有三名潛在人馬有機會「代嬌出征」，包括「嬌姐」多年拍檔、區議員梅少峰。若連同連任多年的經民聯「票王」羅曉楓，以及上屆首次參戰的鄉事張育文，大埔南選區勢大混戰。



大埔區議員黃碧嬌。（資料圖片）

黃碧嬌宏福苑聽證會屢被點名

大埔宏福苑大火獨立委員會上周四（16日）舉行第13場聽證會，多名居民以事實證人身份作供，有人指控黃碧嬌擔任法團顧問期間，曾帶同「黨羽」影響居民；又有居民指控黃碧嬌在換法團選舉前，家人被要求填授權票予黃，受諸多刁難才成功取回；時任法團委員曾指控黃碧嬌在表決宏業為大維修承辦商當日，帶同一批「不友善」義工出現及排隊。

1月6日，民建聯大埔區議員黃碧嬌出席區議會會議。（梁鵬威攝）

歡愉亮相被批欠缺政治智慧

未有親身出席聽證會的黃碧嬌，被居民點名及抨擊的首天，與數百名民建聯會員及街坊，出席大埔支部舉辦的生日會，面帶笑容與街坊乾杯。黃碧嬌沒有完全迴避地區活動，事後引起社會熱議。有政界中人認為敏感時刻予人感覺歡愉地亮相，欠缺政治智慧。有政圈中人認為，即使要出席「畀面派對」，也可自行掌握逗留時間長短，以及亮相的方式，最終站在台上拍下乾杯慶祝的照片，與連日來宏福苑聽證會的嚴肅之感太大反差。

4月16日，未有親身出席聽證會的黃碧嬌，與數百名民建聯會員及街坊，出席民建聯大埔支部舉辦的「2026年1-4月會員生日會」。（民建聯）

4月16日，未有親身出席聽證會的黃碧嬌，與數百名民建聯會員及街坊，出席民建聯大埔支部舉辦的「2026年1-4月會員生日會」。（民建聯）

黃碧嬌受壓「被低調」 宏福苑執屋無現身

亮相引起熱議受壓後，聽聞黃碧嬌也「被低調」，避免出席非必要活動，不過她是否受控又是另一回事。近日，宏福苑居民先後上樓執屋，多區關愛隊也動員，當西貢區議員莊雅婷也要長途拔涉到場協助時，自言火災當日「第一時間趕到現場協助」的黃碧嬌，也沒有現身。政圈相信是一個特意安排。

經民聯大埔區議員羅曉楓。

黃碧嬌跑直選料「凍過水」 大埔南變數多羅曉楓陷苦戰

經過宏福苑一役，明年區議會選舉，黃碧嬌跑直選的機會預料「凍過水」。新選舉制度下，大埔南直選有兩個席位，目前是由黃碧嬌及經民聯羅曉楓擔任。羅曉楓在火災後積極協助居民，除了解答疑難，也下情上報向政府反映意見，在地區獲好評。他上屆在大埔南憑11,608票成為「票王」，超逾8,491票年資更深的黃碧嬌。經民聯內部預料也屬意他爭取連任，聯盟其餘大埔區議員余志榮、陳灶良、李華光料維持原狀。不過，來年大埔南區議會選舉變數多，黃碧嬌的區議員席位，各政團也虎視耽耽，可能陷入苦戰。

新民黨蠢蠢欲動 部署多人到大埔

皆因新民黨有多名社區主任已部署在大埔，包括吳偉豪、曹欽雯、雷有得，連月來頻頻擺街站，派單張，與該黨新界東北立法會議員李梓敬「孖頭」亮相。吳偉豪曾在大埔南選區的廣福邨、寶湖花園、白石角派單張；曹欽雯則在屬於大埔北選區的大埔中心、富蝶邨等擺街站，不過曹的易拉架資料提及已設立「大埔南」流動服務站，而非大埔北。

黃碧嬌拍檔梅少峰有機會接棒

勢續掌控一席的民建聯有三名潛在人馬有機會「代嬌出征」，其中獲民建聯主席陳克勤不點名提到火災發生一刻「攞住大聲公呼籲撤離同疏散」的黃碧嬌地區拍檔、地區委員會界別區議員梅少峰，預料是有機會接棒問鼎大埔南直選議員的一員，其辦事處亦一直在廣福邨。他在工作報告中曾提到自己在火災後多日為居民提供情緒安撫、物資等。

黃碧嬌拍檔梅少峰有機會接棒大埔南直選。（黃碧嬌FB）

「代嬌出征」潛在人馬包括少男、小花

另外兩名潛在「代嬌出征」人馬都是新丁，包括在社交平台張貼黃碧嬌出席生日會的社區主任吳澤鉅，他在Facebook相當活躍，勤擺街站接觸街坊。至於另一名社區主任「小花」蔡穎珊，其社交平台較為靜。雖未知最終誰人跑出，但吳澤鉅、蔡穎珊也頻頻擺街站，涉及的範圍都在大埔南選區，包括運頭塘邨、太和橋、大埔墟等。若連同上屆首次參戰、未知會否有意再出江湖的鄉事張育文，大埔南選區明年勢大混戰。