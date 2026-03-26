代議士提修正案「博曝光」舊招重現？資深議員勸自律｜政圈風聲

上屆議會有聲音質疑個別議員提出的修正案是「為改而改」，今屆議會疑似故態復萌？《香港01》聞悉，近日立法會內部再掀起有關討論，部分議員對個別議會同事提修正案頗有微言，質疑部分修正案意義不大，甚至形容為「瑣碎無聊」，建議可考慮限制議員提修正案。



不過有資深議員認為，提修正案屬議員權力，因而設限並不公道，又認為處理有關問題需靠議員自律，形容議事規則不能每一條「都寫到咁死」，建議立法會主席在處理修正案時，可把關更嚴格，黨派間亦可做好協調。



上屆梁君彥開補習班提議員勿「為改而改」

回顧上屆議會任期之初，立法會傳出有資深議員質疑個別議員為博曝光，提出修正案只針對字眼，對原議案意義不大。時任立法會主席梁君彥曾約見議員，講解議事程序，包括議員議案效用等。當時有報道指，會上有「溫馨提示」議員不要「為改而改」，不要為「刷存在感」而提出修正案。

9人對李家駒議員議案提修正案

梁君彥約見議員後，當時情況看來有所改善。然而，今屆議會情況好像故態復萌的跡象。觀乎近期立法會大會，不少議員議案都頗「受歡迎」，單單是昨日（25日）通過，由選委界議員李家駒提出，有關加強全民閱讀促進策略和推廣力度的議員議案，便有9人提出修正案。甚至上周通過由選委界議員吳傑莊提出，有關配合國家擴大高水平對外開放發展策略的議員議案，也有8人提出修正案。

議會中人質疑部分修正案「瑣碎無聊」 籲考慮設限

據聞，有部分議員對新一屆議會中，個別議員提修正案情況有微言。有指部分人提出修正案，內容空泛、「瑣碎無聊」，質疑是「為講而講」、「刷數據」，或希望藉提修正案獲提早發言的機會，認為應考慮限制議員提修正案。

陳克勤明言反對 提修正案屬議員權利

資深議員、民建聯主席陳克勤表明反對限制議員提修正案，坦言雖然現時部分修正案確實相對「無聊」，修正案對原議案的內容亦無大改變，但如果因此限制議員的權利並「不公道」。他強調，提修正案屬議員權利，「若有議案需要修正，或修正後可以更好表達態度，議員當然有權修正」，不能因為有不少人提出修正案，便限制提修正案的數目，強調議員當然有其道理才會提出修正案。

問及如何平衡議員提修正案的權利，與修正案內容瑣碎無聊的問題。陳克勤認為，這涉議會文化和傳統，坦言不能每一條議事規則「寫到咁死」，但每個議會有傳統需要跟隨，「不能因為貪方便、『走精面』，而去提呢啲修正案，咁樣對整個議會文化唔好」。

籲主席嚴格把關

陳克勤續指，處理上述問題，需靠新議員自律，甚或立法會主席在處理修正案時，可作出更嚴格的把關，認為主席要用好其權力。他又建議黨派間可互相協調提修正案的情況。

邵家輝：修正案目的為豐富原議案

另一資深議員、自由黨主席邵家輝同樣認為，不能限制議員提修正案，避免好的修正案沒有機會提出，但議員需要「自制」，避免提出無意思的修正案，因為修正案的目的是要豐富、補充原議案。

誠然，若代議士「為提而提」，提出瑣碎無聊的修正案，恐會損害立會形象。但如果因此限制代議士提修正案的權利，則屬因噎廢食。至於如何拿捏好尺道，則要考驗新一屆立法會議員的政治智慧。