政府遲交文件議員「一肚火」　常秘罕發道歉信「降溫」｜政圈風聲

政府遲交文件上立法會不是新鮮事，愛國者治港後強調良政善治的首屆議會，已有建制派公開投訴部門交文件經常「拖字訣」，議員會議前一晚才收到文件，沒足夠合理時間閱讀和消化內容。踏入新一屆議會，《香港01》獲悉，近日特別財委會文件再出現「遲交功課」，由一小時至一日不等。一名政策局常秘更因而出信向議員道歉，承諾檢討經驗審視工作優次及人手調配。



行政主導不僅是行政長官、特區政府的責任，也是立法會的共同任務。多名議會中人「一肚火」，畢竟一般而言都有兩個工作天讓議員消化及擬定追問題目，惟經常遇到遲交文件，擔心影響治理質素。有官府中人解釋在有限人手下面對數以千條題目，層層審批需時，可能導致「遲交」。不過，每年特別財委會均遇上相同情況，關鍵似乎在於有否提早作準備和規劃工作人手。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，政府讓議員有充裕時間研究問題是尊重，也是讓他們更好發揮監督作用。



4月10日，立法會財委會表決通過政府提出的18億元柴油補貼撥款。（黃寶瑩攝）

上屆立法會已有議員投訴政府遲交文件

行政立法良好互動是良政善治的基石，尤記得上屆立法會已不時聽到議員投訴政府遲交文件。其中，民建聯立法會議員梁熙上任八個月之際，在「加強與完善選舉制度後的議會合作」的口頭質詢之中，公開反映政府有「向議會遲交文件」的習慣，當時引用的例子是衞生事務委員會會議，政府要到開會前一晚的8時半，才向立法會提交文件，以至當年財委會特別會議上，政府也是開會前不久才交齊文件，議員根本不夠時間看和準備問題，建議政府連文件提交時間都設「KPI」，讓政府日後更加認真工作、重視議會。

醫務衞生局局長盧寵茂4月9日帶隊到立法會解答議員提問（梁鵬威攝）

政府遲交文件議員「一肚火」

四年過去，情況有沒有改善呢？新一輪特別財委會會議今日（13日）開鑼，政府部門上周起先後向立法會提交書面答覆解答議員提問。其中，衞生議題今天上午9時召開會議，由醫務衞生局局長盧寵茂帶隊，到立法會解答議員提問。《香港01》獲悉，交書面答覆的「死線」原定在4月9日下午5時，即開會前兩個工作天。

財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日到立法會公布新一份財政預算案。（梁鵬威攝）

不過，獲分配回答254條書面問題的醫務衞生局，分三次遲交文件，第一次是「死線」後一小時（提交其中185條中文回覆），第二次是「死線」後半日（提交餘下69條中文回覆），第三次是「死線」後一日（提交全數254條英文回覆）。據了解，不少遲交的書面答覆是醫管局範疇。

多名議會中人「一肚火」，有議員認為特別財委會會議交一大堆文件不是新鮮事，每年如是理應事前安排足夠人手，以及掌握好時間。一般而言都有兩個工作天讓議員消化及擬定追問題目，惟經常遇到遲交文件。有代議士無奈道「咁多人工請咁多人……」中學生遲交功課有懲罰，惟部門遲交功課，議員「有冤無路訴」。

醫務衞生局常任秘書長陳松青罕有致函財委會主席吳永嘉，信中兩次向深受影響的議員致歉「降溫」。（盧翊銘攝）

醫衞局常秘罕有出道歉信「降溫」

據了解，醫務衞生局常任秘書長陳松青罕有致函財委會主席吳永嘉，信中兩次向受影響的議員致歉「降溫」，提到議員反映局方未能準時提交書面答覆，「我們明白有關情況不符合財務委員會既定時限要求，謹此致歉」、「局方再次就延誤提交一事致歉」，又指分三次交書面回覆期間有追趕進度，惟回覆文件合共約1200頁，為求回覆內容詳實，需時較預期長，因此未能在限期前完成提交全部回覆。

財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日到立法會公布新一份財政預算案，其他司局長在席旁聽。（梁鵬威攝）

他說局方會切實檢討今次經驗，包括審視工作優次及人手調配，以期來年能加快處理議員提問，務求按時提交答覆，確保議員有充裕時間審閱，又指局方明白預算案審議時間緊湊，定必全力避免同類情況再次發生。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

有官場中人解釋，有限人手下面對數以千條題目，層層審批需時，可能導致「遲交」，加上有傳陳松青要求高。亦有添馬艦中人解釋，部分問題大同小異，如議員想獲取過去三個財政年度的數據，另又有議員想獲取四個財政年度的數據，主題一樣但處理上又有所分別。

1月14日，新一屆立法會首次大會。（王海圖攝）

遲「CALL會」惹微言

除了遲交文件，亦出現遲「CALL會」，上周五（10日）立法會財委會討論政府提出的18億元有時限柴油補貼，不足24小時前才正式通知議員當日下午開會。不少代議士早已安排其他工作行程，也要臨時改動，坦言有「隨傳隨到」的感覺。有人笑言，立法會主席李慧琼早前才拒絕批出在大會討論油價高企的「緊急質詢」，原因是不符合《議事規則》中「急切」的性質，如今又突然變得「急切」要討論。

全國港澳研究會顧問劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：議員有充裕時間研究問題是尊重 也是更好發揮監督

全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時指，不知道這個是否為數不多的偶發事件，不過政府應該盡可能讓立法會議員有充裕時間研究問題，「這不單是對議員們的尊重，也是讓他們更好發揮協助和監督政府的作用」，議員也是要與政府共同承擔相關的責任。

安全帶風波後，大家都打醒12分精神，政圈有聲音擔心「遲交文化」、「遲CALL會」最終會犧牲治理質素。