資深代議士「温提」自律　籲屢作修正案議員「忍手」｜政圈風聲

《香港01》早前報道，部分議員不滿今屆修正案數量氾濫。事件繼續發酵，綜合多方消息，多名資深議員曾就此作多次討論，並在日前向一眾議員發「温馨提示」，呼籲至今已提出3次或以上修正案的議員，暫時停止提交新的修正案。另外，立法會將於本月23日舉行學習班，教導議員議事規則。



有資深議員坦言，修正案「貴精不貴多」，希望透過「温馨提示」，提醒議員勿「為修而修」，珍惜修正的權利。不過，有關提醒並非硬性規定，議員如覺得有需要仍可作修訂。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

議會中人質疑部分修正案「瑣碎無聊」

對議案提出修正案，屬於議員正常權利，立法會《議事規則》規定修正案必須與議案主題相關，合乎邏輯，但沒有為數量設限。2021年選舉改制後，立法會議席大幅增加，上屆議會運作初期，傳出有資深議員不滿個別「新丁」議員為博曝光而濫提修正案。類似的質疑聲音，近日又在立法會內出現。

《香港01》早前報道，有部分議員對今屆議會再度動輒有7、8個議員，就議員議案提修正案頗有微言，質疑部分修正案「瑣碎無聊」，甚至「為講而講」、「刷數據」。據說，近日有議員為自己屢提修正作「解畫」，稱自己「撳掣」較慢，需要藉提修正，以爭取優先發言機會。然而，這個辯解一出，引起更多同僚不滿。

資深議員提「自律安排」 籲勿修正黨友

據了解，不少資深議員關注有關問題，內部曾就此作出討論。有議員同意考慮限提修正案數目，有的則明確反對，認為做法不公道。經多方討論拉扯後，定出中間落墨的方案。

1月14日，新一屆立法會首次大會，行政長官李家超出席發言。（王海圖攝）

部分資深議員日前分別向地方直選、選委界別、功能界別的議員作「温馨提示」，提到就議員議案修正案的「自律安排」，建議至今已提出3次或以上修正案的議員，暫時停止提交新的修正案。另建議如果某版塊議員提出議員議案時，同版塊的其他議員不應提修正。

稱修正案應重質不重量

有議員不諱言，過去確有同僚的修正案「瑣碎無聊」，感覺只是同黨派議員之間「撐場」行為，或為了藉提修正案，獲提早發言機會。該議員同意就修正案作出限制，但稱每個議員都有各自關注的範疇，若對某議題有想法，不可能因為已提出3次或以上修正案就不再提出，認為重點不應放在數量上，反而應該重視質量。

另有議員認為「温馨提示」對一眾新丁議員來說不是壞事，因為他們「初嚟埗到，人生路不熟」，可能以為愈多修正案愈好，提醒有助他們清楚議會的遊戲規則，融入議會。而且，修正案是否有意義，真的言人人殊，單從內容而言，未必能說清是否需要提修正，反之若以數字作準則，相信較易理解。

建議非硬性 議員仍可提修正

上屆立法會主席梁君彥曾形容，議員在議事廳裏就如金魚缸內的金魚，一舉一動都會受到市民關注。尸位素餐固然不會被市民接受，為「博眼球」而影響議事效能，亦不可取。

1月12日，立法會主席李慧琼與議員召開首個內部工作交流會。（李慧琼Facebook）

有資深議員直指，過去情況不理想，冀藉「温馨提示」向其他議員表明「不要為修而修」，希望大家珍惜修正的權利。不過他強調，有關建議只屬提醒，非硬性規定，提出具體數字只是希望議員有所參考。即使議案修正案以超過建議限額，若議員認為有需要，仍可再提出修正。

該資深議員續指，如果修正案只是就原議案的內容補充建議，倒不如在發言期間才提出，更為恰當。他直言，修正案「貴精不貴多」，即使提出大量修正案也未必能夠獲得青睞，提出的精闢見解反而更能博取掌聲。

如果「温馨提示」後情況依舊，又應當如何處理？上述議員稱，若然「苦口婆心」提醒後仍無改善，就要再想辦法。