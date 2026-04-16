李慧琼為新丁「補習」傳授心得　提醒出席率受傳媒關注｜政圈風聲

新一屆立法會大換血，不少界別議員也去舊迎新。為顧及議會形象和令新人盡快上手，《香港01》獲悉，立法會主席李慧琼近日分別為一眾新丁上「補習班」，傳授議會工作心得，包括教授在甚麼情況下，提出修正案才算「善用」，以及解讀傳媒會對議員工作關注的方向，包括出席率等數據。據悉，她對一眾新丁的工作表現予以肯定，勉勵要繼續做好。



新一屆議會有近半新丁

今屆議會90名議員中，有40人為新面孔。在10個地方直選中，更有6區的當選人為新丁。由於新丁人數眾多，部分人可能對議會工作較生疏，以致不時出現一些「蝦碌」情況，如發言離題「答錯線」等。筆者打聽到李慧琼最近分批為一眾新丁開設「補習班」，平均每場約10人出席，而每次內容大致相同；據悉，李慧琼目前已至少舉行3場，今日（15日）將繼續開班。

李慧琼傳授心得 呼籲留意出席率

綜合各場與會者所述，李慧琼向他們傳授了不少議會心得、要點，例如記者普遍會關注議員的個人數據，如出席率等，並呼籲大家要留意這方面，需要做好。她又提醒議員要以立法會工作為先。整體而言，她肯定一眾新丁的表現，讚揚議員在出席率方面表現不俗，籲要繼續保持。

講解修正案作用 呼籲要「善用」

早前修正案過多引起部分人不滿，資深議員分別「温馨提示」一眾代議士，提修正案要「自律」。據聞，李慧琼會面期間亦再次提醒並講解修正案作用，以及甚麼情況下適合提出修正案，勸喻新丁要「善用」修正案。她又提到，跟進質詢的發言優次安排，指現時機制會優先讓較少發言的議員發言，提醒新丁為免日後較難獲得發言機會，要預先作出部署。

新丁：會面有助融入議會

有新丁形容會面過程輕鬆，席間沒有提出很特別的事情，指李慧琼主要希望藉會面了解一眾新人在適應議會工作方面，有沒有任何困難，以及需要協助的地方，認為有助其融入議會。

誠然，議政是一門講求經驗的學問，一眾新丁要盡快步入正軌，舊人的帶領必不可少，在不少舊人棄選離開議會的環境下，可以「以舊帶新」的資深議員有限，最終「教路」後可吸收多少，要視乎各人的政治智慧。