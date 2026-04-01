立法會用軟件查「Budget Q」防相近問題　惹「DQ」驚魂｜政圈風聲

立法會本月將召開特別財委會會議，審核年度開支預算。按慣例，議員早前已向各政府部門提交書面問題（俗稱「Budget Q」），以深入了解部門的具體開支細節。不過，政圈近日流傳，今年立法會秘書處引入了新安排，令不少議員助理叫苦連天，憂慮悉心準備的問題會面臨被「DQ」（取消資格）的命運。



提問方向時有重疊 熱門議題曾有倒模答覆

一般而言，議員會在特別財委會會議前，就開支預算向各部門提交「Budget Q」，待當局書面回覆後，再於會議上跟進。提問內容普遍圍繞議員關注政策範疇及社會熱話。然而，議事堂內人數眾多，彼此關注的議題難免交疊，時不時會出現相似的情況。

以去年為例，不少議員的「Budget Q」均觸及熊貓相關政策。例如民建聯議員陳勇其中一條問題就問到「有關熊貓旅遊推廣項目的預算開支為何？」時任選委界議員陳月明亦問到「目前政府推廣熊貓經濟開展的活動，及相關經費為何？」縱使兩人用字不盡相同，惟提問方向相若，政府的書面回覆亦有九成相似。

秘書處引新軟件 識別「高度相近」提問

據聞，立法會秘書處在2月底向一眾議員發出電郵，指政府承諾在特別會議前，會就首3,300條合乎規程的問題提交答覆。為協助議員善用這批優先處理限額，並減少內容重複，秘書處自行開發了一套電腦輔助軟件，專門識別「高度相近」的問題。若發現某條問題與其他提交的問題「高度相近」，秘書處便會聯絡較後提交的議員，商討如何處理重複部分。

擔憂被「DQ」 議助提問各出奇謀

筆者側聞，由於秘書處未有清晰交代「高度相近」的定義，不少議助擔心會「殺錯良民」，若「老闆」落入較後提交的一方，問題可能遭「DQ」而浪費提問機會。議助間紛紛各出奇謀拆招：有的選擇「先下手為強」，於系統開放首日便自發「OT」，率先提交多人關注的「大路」數據題，如過去三年申領綜援數字等；有的則選擇「劍走偏鋒」，提出相對冷門的問題，以避免出現「高度相近」的問題。

議事規則無規定書面問題不可重複

《香港01》向立法會秘書處查詢。秘書處回覆稱，《議事規則》及相關程序並無規定書面問題內容不可重複。然而，為協助議員善用提問機會，若察覺某項問題與早前提交的極為相似，會通知較後提交的議員，讓其決定如何處理，包括繼續提問、適當調整內容以避免重複，甚至撤回提問。

據了解，秘書處實際上並不會「DQ」問題。假若有議員提出高度相似的提問，經提醒後仍堅持不修改或不撤回，最終依然可原裝提交。筆者連日四出探聽，發現秘書處的執行尺度不算「手緊」，僅有小量議員收到相關通知。

2017年答7321條提問 覆成本每題逾五千

回顧過往數據，2017年政府回覆7,321條提問，涉及公帑達3,800萬元，即平均解答一條問題的成本近5,200元。雖然今年政府尚未公布提問總數，現階段難估算整體開支，但若計及通脹因素，有關數字勢必有增無減。

每條答覆均涉及公帑，立法會秘書處引入新猷以提升議事效率，確實無可厚非。然而，若作為幕後軍師的議助對新安排一知半解，甚至因為害怕「撞Q」而刻意提出相對小眾的問題，是否一件好事呢？俗語有云「針無兩頭利」，在追求提速提效的同時，如何避免矯枉過正、顧此失彼，實在值得深思。