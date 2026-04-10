陳茂波與林定國外訪35次　財爺開支逾千萬元多林定國5倍

近年，特區政府注重對外說好中國和香港故事，過去三個財政年度高官外訪開支曝光。財政司司長陳茂波與律政司司長林定國同樣外訪35次，不過財爺開支1195萬元，林定國194萬元，兩人相差5倍。陳茂波去過英、美、法、德、澳等地，受美國制裁的林定國出訪內地、中東、荷蘭、法國、意大利。



陳家珮。（夏家朗攝）

陳家珮關注高官外訪開支

高官外訪開支的特別財委會提問，以往由新民黨主席葉劉淑儀提出，今屆葉劉退下立法會火線後，由黨友港島西立法會議員陳家珮繼承。她關注所有政治任命官員及首長級人員於過去3年的外訪次數、目的地、訪問目的及詳情；所牽涉的開支，包括機票、食宿和交通費；外訪行程中簽署的合作備忘錄及協議數量；以及政府有否就每次的外訪行程制訂相應的關鍵績效指標，以確保公帑用得其所。

陳茂波與林定國外訪35次 財爺花逾千萬元多林定國5倍

政制及內地事務局回覆表示，過去三個財政年度，財政司司長陳茂波與律政司司長林定國同樣外訪35次，不過財爺開支1195萬元，林定國194萬元，兩人相差5倍。陳茂波去過英、美、法、德、澳等地，受美國制裁的林定國出訪內地、中東、荷蘭、法國、意大利。

財政司司長陳茂波在瑞士達沃斯出席以聚焦中國發展為主題的晚餐會並發表演講。（政府新聞處）

陳茂波外訪35次開支1,195萬元：

內地(北京、上海、南京、杭州、蘇州、天津、河北)、澳門、法國(巴黎)、英國(倫敦)、德國(柏林、法蘭克福)、摩洛哥( 馬拉喀什)、美國(三藩市、紐約、柏克萊市、華盛頓)、瑞士(達沃斯)、格魯吉亞(第比利斯)、西班牙(馬德里)、澳洲(墨爾本、悉尼)、秘魯(利馬)、沙特阿拉伯(利雅得)、印尼(雅加達)、意大利(米蘭)、韓國(首爾、仁川)

律政司司長林定國在阿姆斯特丹出席由香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處和投資推廣署支持、荷蘭香港工商總會舉辦的商貿研討會暨晚宴，並在活動上致辭。（政府新聞處）

林定國外訪35次開支194萬元：

內地(北京、廣州、深圳、成都、佛山、珠海、西安、烏魯木齊、東莞、上海、杭州、南京)、澳門、越南、新加坡、馬來西亞、文萊、韓國、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、荷蘭、法國、意大利

陳國基出席清明公祭軒轅黃帝典禮。（政府新聞處圖片）

陳國基外訪24次開支133萬元：

內地(北京、上海、重慶、杭州、哈爾濱、廣州、深圳、佛山、東莞、惠州、海南)、瑞士(日內瓦)

▼高官外訪開支及成果▼

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政制及內地事務局局長謝小華。（鄭子峰攝）

政制局：外訪成果未必能獨立量化

政制及內地事務局解釋，政治任命官員都會盡量利用外訪時間與當地的相關官員及機構接觸，以加深相互了解和開拓合作機遇，並對外說好中國和香港故事，發揮香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢。

局方又指外訪考察通常著重於建立人脈、增進了解、推廣優勢，以及促進合作意向，每次外訪的成果未必能獨立量化。相關政府及企業最終是否與香港政府及商界合作，取決於多方因素，包括國際局勢、政策及投資考量、合作方意願及成熟度等，並不一定單靠個別外訪便能夠直接促成。