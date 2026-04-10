陳茂波與林定國外訪35次 財爺開支逾千萬元多林定國5倍
近年，特區政府注重對外說好中國和香港故事，過去三個財政年度高官外訪開支曝光。財政司司長陳茂波與律政司司長林定國同樣外訪35次，不過財爺開支1195萬元，林定國194萬元，兩人相差5倍。陳茂波去過英、美、法、德、澳等地，受美國制裁的林定國出訪內地、中東、荷蘭、法國、意大利。
陳家珮關注高官外訪開支
高官外訪開支的特別財委會提問，以往由新民黨主席葉劉淑儀提出，今屆葉劉退下立法會火線後，由黨友港島西立法會議員陳家珮繼承。她關注所有政治任命官員及首長級人員於過去3年的外訪次數、目的地、訪問目的及詳情；所牽涉的開支，包括機票、食宿和交通費；外訪行程中簽署的合作備忘錄及協議數量；以及政府有否就每次的外訪行程制訂相應的關鍵績效指標，以確保公帑用得其所。
陳茂波與林定國外訪35次 財爺花逾千萬元多林定國5倍
政制及內地事務局回覆表示，過去三個財政年度，財政司司長陳茂波與律政司司長林定國同樣外訪35次，不過財爺開支1195萬元，林定國194萬元，兩人相差5倍。陳茂波去過英、美、法、德、澳等地，受美國制裁的林定國出訪內地、中東、荷蘭、法國、意大利。
陳茂波外訪35次開支1,195萬元：
內地(北京、上海、南京、杭州、蘇州、天津、河北)、澳門、法國(巴黎)、英國(倫敦)、德國(柏林、法蘭克福)、摩洛哥( 馬拉喀什)、美國(三藩市、紐約、柏克萊市、華盛頓)、瑞士(達沃斯)、格魯吉亞(第比利斯)、西班牙(馬德里)、澳洲(墨爾本、悉尼)、秘魯(利馬)、沙特阿拉伯(利雅得)、印尼(雅加達)、意大利(米蘭)、韓國(首爾、仁川)
林定國外訪35次開支194萬元：
內地(北京、廣州、深圳、成都、佛山、珠海、西安、烏魯木齊、東莞、上海、杭州、南京)、澳門、越南、新加坡、馬來西亞、文萊、韓國、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、荷蘭、法國、意大利
陳國基外訪24次開支133萬元：
內地(北京、上海、重慶、杭州、哈爾濱、廣州、深圳、佛山、東莞、惠州、海南)、瑞士(日內瓦)
▼高官外訪開支及成果▼
政制局：外訪成果未必能獨立量化
政制及內地事務局解釋，政治任命官員都會盡量利用外訪時間與當地的相關官員及機構接觸，以加深相互了解和開拓合作機遇，並對外說好中國和香港故事，發揮香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢。
局方又指外訪考察通常著重於建立人脈、增進了解、推廣優勢，以及促進合作意向，每次外訪的成果未必能獨立量化。相關政府及企業最終是否與香港政府及商界合作，取決於多方因素，包括國際局勢、政策及投資考量、合作方意願及成熟度等，並不一定單靠個別外訪便能夠直接促成。