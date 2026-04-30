陳茂波：強國建設離不開金融支撐　香港「金融＋」賦能產業各環節

財政司司長陳茂波今日（30日）出席一個活動時表示，國家建設金融強國離不開強大的國際金融中心支撐，香港「正是這個中心」。他指出，特區政府今年提出「金融＋」發展策略，旨在讓金融賦能滲透到產業的每一個環節，加快推動金融、創科與產業發展三者相互賦能，以香港所長服務國家所需。



財政司司長陳茂波出席「央視財經金融強國—香港金融之夜」。圖示陳茂波（左四）、中央廣播電視總台亞太總站站長曹毅（右四）和其他嘉賓在活動主持儀式。（政府新聞處）

金融為實體經濟建設全鏈條生態系統

陳茂波在「央視財經金融強國—香港金融之夜」致辭，提到今年全國兩會通過的《十五五規劃綱要》首次明確提出加快建設金融強國。他表示，當前新一輪科技革命與產業變革加速演進，國家正以發展新質生產力推動科技創新與產業創新深度融合，這個「十五五」規劃下重要的戰略任務，需要金融的有力支撐。

他強調，金融賦能實體經濟不僅是提供資金通道，更是要建設覆蓋從初創到巨企、全周期及全鏈條的金融基礎設施與生態系統，包括從天使基金、風險基金到耐心資本及上市融資的完整資金鏈。

財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日就預算案召開記者會。他指新一份預算案主題是創科驅動金融，賦能多元發展、關愛惠民。（鄭子峰攝）

「金融＋」三大關鍵方向 包括助力人民幣國際化

陳茂波進一步指出，特區政府今年提出落實「金融＋」發展策略，當中有三大關鍵方向：

首先，持續做大做強香港作為首選的籌融資市場。陳茂波表示，香港將推動更多市場改革，如優化「同股不同權」制度，提升資金與項目的配對能力。同時，特區政府透過香港投資管理有限公司積極引導耐心資本「投小、投早、投長期」，目前港投公司每投資一元，已能拉動約八元的國際長期資本跟投。

其次，助力推進人民幣國際化。陳茂波表示，香港正從多方面提升離岸人民幣業務樞紐功能，包括增強離岸人民幣流動性、優化跨境支付系統等金融基礎設施、豐富人民幣投資及風險管理產品，以及深化與內地的互聯互通機制。

財政司司長陳茂波在「央視財經金融強國—香港金融之夜」致辭。（政府新聞處）

第三，不斷構建新的發展領域。陳茂波透露，香港正建立一站式多元資產交易後託管的基礎設施，促進跨產品、跨地域的抵押品互通。此外，香港亦正積極開拓大宗商品及黃金交易市場，打造從清算、交割到倉儲及衍生品的全產業鏈。

金融強國須有強大國際金融中心 「香港正是這個中心」

陳茂波總結指，強國建設離不開金融支撐，而金融強國必須有強大的國際金融中心，香港正是這個中心。在「十五五」規劃下，香港將積極對接好國家發展戰略，充分發揮「一國兩制」下的獨特優勢，為國家高質量發展作出新的、更大的金融貢獻。