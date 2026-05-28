公務員加薪｜勞工界冀按薪趨指標加薪　惹議公務員交紀律機制處理

【公務員 / 公務員加薪 / 公務員加薪2026 / 公務員薪酬】影響約17萬名公務員加薪的年度薪酬趨勢調查初步結果出爐，高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標分別為加4.12%、加2.64%及加1.17%。



勞工界認為，今年薪酬趨勢淨指標水平符合預期，期望政府參照薪趨結果加薪，強調公務員薪酬調整安排，對私營市場有一定影響，若調薪幅度太保守，恐怕會影響一眾打工仔。



個別公務員捲爭議應加薪？周小松：不應混為一談

勞聯表示，今年薪酬趨勢淨指標水平符合預期，在經濟前景向好、公共財政狀況有所改善，以及公務員去年已凍薪的前題下，政府應參照薪酬趨勢淨指標加薪。

勞聯主席、選委界議員林振昇指出，過去六個財政年度中，公務員三度被凍薪，還有兩次薪酬調整幅度低於薪酬趨勢調查所得的淨指標，僅一年完全參照指標來調整。若公務員薪酬調整持續落後於私人市場，將影響團隊士氣。他期望，當局在薪酬趨勢調查結果的基礎上，一併考慮過去兩年累積的通脹率等因素，作出客觀的調薪決定。在維持公務員薪酬競爭力的同時，也為私人市場創造良好的加薪氛圍。

社會有意見認為個別公務員涉及爭議事件，質疑應否向公務員加薪。勞聯秘書長、勞工界議員周小松強調，薪酬調整機制旨在確保公務員薪酬與私營機構薪酬保持大致相若，若個別公務員表現未如預期，或觸犯紀律問題，現行的工作表現管理及紀律機制已具備相應途徑處理，這不應與整個公務員團隊的薪酬調整混為一談。

工聯會吳秋北發言。（鄭子峰攝）

吳秋北冀加薪幅度可貼近薪趨 惟強調要尊重機制

身兼行政會議成員的工聯會會長吳秋北期望，公務員加薪幅度能貼近薪酬趨勢調查結果，形容若可加足為好事。不過，他稱公務員調薪安排要考慮六大因素，強調需要尊重機制。他又指，公務員薪酬調整對私營市場有一定影響，若調薪幅度太保守，恐怕會影響一眾打工仔。

工聯會林偉江（羅國輝攝）

工聯會勞工界議員林偉江指，今次薪趨淨指標低層公務員僅為1.17%，水平偏低，如參照此去考慮低級公務員加薪幅度，恐怕最終加幅會不明顯，低級公務員未必能感受到加薪。他期望政府按六大因素綜合考量後，提升低級公務員加薪幅度，至貼近中級公務員水平。