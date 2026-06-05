江玉歡質疑個別議員頻應酬剪綵寫遊記：代議士要為市民中肯發聲

第八屆立法會上任至今逾5個月，然而部分代議士被指未「上手」。立法會前議員江玉歡今日（5日）在社交平台撰文，談到議員應有的角色定位。她指，留意到部分議員的社交平台，只顧「周圍去」然後撰寫「遊記」，亦有人經常轉發大小新聞，猶如「發射站」，「唔肯定他們是否知道議員的職責」。



她又稱，議員在上任5個月後，理應「上手」，並做出成績。假如議員只是出席活動，擔任親善大使，自己並不能「收貨」，強調市民是希望見到議員，為他們發表中肯意見。



議會新丁表現惹關注 未找到角色定位

今屆議會大換血，加入不少新丁。不過個別新人的表現惹人關注，被質疑仍未找到角色定位，在界別議題上「無影」。近日政圈亦盛傳旅遊界議員江旻憓在與業界會面時曾表示，希望業界給她2年時間適應議員角色。不過其辦事處在回應傳媒查詢時，則否認有關說法，指江旻憓從第一天起已清楚自己有責任全面代表業界。

旅遊界立法會議員江旻憓發言。（立法會）

江玉歡：上任5個月應該上手 見到成績

江玉歡今日在社交平台撰文談到議員應有的角色定位，指不論是否有經驗，上任至5個月應該「上手」，並見到成績，形容「5個月好長㗎喇」。她強調議員非憑一人之力工作，背後亦有不少人協助。

她續指，留意到部分議員的社交平台「顧住周圍去，跟住寫遊記、週記」，部分人則每天轉發大小新聞，形容像「發射站」，直言對此感到「無語」，「都唔肯定他們是否知道議員的職責」。

江玉歡。（立法會直播截圖）

市民冀代議士為市民發表中肯意見

她又表示，如果議員只是出席活動，當「親善大使」，對此並不收貨，強調市民是希望見到議員為業界，為他們發表中肯意見。至於出席酒會、剪綵、活動，非市民最關心的，形容這屬「back office work」，是議員的基本應酬活動，倘跟市民報告的，大部分也是這些行程，值得思考一下。

立法會議員廖長江。（梁鵬威攝）

回顧在上屆議會，當時建制派「班長」廖長江就曾向一眾議員作「温馨提示」，稱如果市民經常見到立法會議員頻繁參與各種團體飲宴或一般性應酬，或者出席各種娛樂活動或開幕儀式或打卡，「出場比出席多，跑場比跑區多，沒有實質的工作成果或表現，就會認為立法會議員沒有盡忠職守」，浪費公帑。