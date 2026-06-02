棄選議員豪派花紅、新丁1.4萬買名椅　李慧琼提醒用公帑顧及觀感

立法會議員的申報開支由公帑埋單，包括議員助理薪酬、辦事處物資。上屆棄選議員豪派花紅，以至今屆議會新丁斥資1.4萬元購買「世界十大名椅」，引起社會關注。立法會主席李慧琼今天（2日）表示已提醒個別議員用公帑顧及公眾觀感，「一個幾叻領袖可能入立法會都要時間適應，呢個好正常」，每次傳媒報道都是鞭策動力，議員行事更加要小心。



棄選議員豪派花紅 李慧琼：仍在審視機制

立法會去年底換屆，有40名議員不競逐連任。《信報》早前報道，其中30名不連任的議員，合共向157名議助和辦事處職員發放了約940萬元獎金或花紅。當中，選委界前議員馬逢國向捲入與女童性交案的助理施駿興發放26.4萬元獎金，相當於其6個月薪金。

外界質疑此舉是「慷他人之慨」，有意見認為應訂立指引，監管議員向職員派發獎金的安排。多名政界中人表示，對這個做法有保留，指各界別議員所面對的情況有所不同，若所有安排都「倒模一套」共不理想。李慧琼與傳媒茶聚時表示，非常明白及理解市民對議員審慎公帑的要求和期望，正如早前表明會認真審視所有工作方式、方法及機制，目前仍未完成，稍後再分享。

江旻憓斥資1.4萬公帑買名椅 李慧琼提醒用公帑顧及觀感

另一個外界對立法會議員開支的關注點，是旅遊界立法會議員江旻憓使用逾1.4萬元，購買有「世界十大名椅」之稱的人體工學動態座椅；另外用約3.8萬元購買4部蘋果公司（Apple ) 的電腦。

2026年6月2日，立法會主席李慧琼與傳媒茶聚。（潘耀昇攝）

李慧琼說，每次傳媒報道都成為很好的鞭策動力，所以更加要小心。

個別提醒咗啦，亦都認為使用公帑，唔係剩係一單，使用公帑要顧及公眾觀感，唔係指個別（議員） 李慧琼

議員發言離題 李慧琼：幾叻嘅領袖都要時間適應

議會新丁表現受到外界注視，其中議員樓家強曾發言離題講錯下個議程，廿秒後遭叫停感錯愕。李慧琼表示，立法會是一個需時適應和學習的議事地方，有獨特的議事規則及文化，因此要為議員舉行分享會，「就算一個幾叻嘅領袖，入到嚟立法會都要時間適應，呢個係好正常」，立法機關有獨特一套運作方式，希望大家理解新議員的適應情況，至今整體新議員好努力。