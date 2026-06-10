促政府動用法例控油價未果　何君堯：有法不用情願貼錢「好畸怪」

立法會選委界議員何君堯繼早前提議立法監管油商加油價後，再提出書面質詢，建議政府根據《石油（保存及管制）法例》規管石油價格，環境及生態局在今日（6月10日）回覆，表明「目前並未打算引用」。何君堯對此再提出質疑，指政府有法何依卻不用，情願貼錢解決，「好畸怪囉！」



今年長洲飄色巡遊的部分主題會回應社會時事，因應近期油價攀升，亦安排了小演員扮演中東油王及加油員。（鄭嘉惠攝）

澳門政府推出「石油氣及汽油價格補貼計劃」。圖為經科局派員巡查本澳加油站及石油氣銷售場所。（澳門政府新聞局圖片）

何君堯提書面質詢 建議引用石油管制條例規管油價

何君堯在社交平台發文稱，他於較早前向政府提出控制油價的書面質詢，今天收到了答覆。他在質詢中提出三個問題：一是除了實施柴油補貼、減免隧道費及提供液化石油氣燃料補貼等措施外，當局有否計劃推出其他具體措施以紓緩油價上升為市民帶來的生活負擔；二是政府有否對油公司的成本與利潤進行詳細研究，以具體掌握導致本港燃油價格高企的原因；三是會否考慮根據香港法例第264章《石油（保存及管制）條例》，規管石油的價格。

環境局諮詢財政司司長、運輸及物流局和商務及經濟發展局後，綜合作書面回覆指，由財政司司長主持的「跨部門監察燃油供應專責組」已推出多項應對燃料價格的措施，包括設立公共交通服務特別申請工作組，會考慮具針對性的臨時措施，協助公共交通營辦商節省能源和提升營運效率，以應對油價變動。

選委界議員何君堯。（林彥汛攝）

環境局：密切留意能源價格走向 作前瞻性部署

針對油價規管，環境局重申政府由4月1日起每周發布各油公司無鉛汽油和柴油在門市折扣後的七天移動平均零售價，以提升市場透明度；競委員亦已與油公司會面，強調市場公平競爭和資訊透明度的重要性。環境局強調，政府會繼續動態評估，密切留意國際局勢和能源價格走向，統籌各政策局和部門做好應預案，並作前瞻性部署，亦會研究不同的舉措，適度緩解油價上升對社會民生帶來的影響。他同時表明：「我們目前並未打算 引用《石油 ( 保存及管制 ) 條例》( 第264 章 ) 第6條」。

根據相關法律條例，行政長官可以委任一名公職人員為石油供應處處長，後者或獲授權人士可就石油供應商或經銷商貯存、供應、使用或處置石油事，向任何石油供應商或經銷商作出其認為適當的指示，包括規管石油的供應價格或出售價格，任何供應商或經銷商違反或沒有遵守指示，即屬犯罪，可處第6級罰款及監禁2年。

何君堯：基本上政府是有法可施的，但不用｜

何君堯貼出當局的完整書面回覆，評論指「基本上政府是有法可施的，但不用！此刻情願貼錢解決。好畸怪囉! 」

關於石油的指示

(1)處長或獲授權人員可就石油供應商或經銷商貯存、供應、使用或處置石油事，向任何石油供應商或經銷商作出其認為適當的指示。

(2)根據第(1)款作出的指示尤其可 ——

(a)規定須按照指示中所指明的任何規定，將石油供應給指示中所指明的人；

(b)禁止或限制將石油供應給指示中所指明的人，或給按照指示中所指明的規定而獲得供應者以外的人；及

(c)規管石油的供應價格或出售價格。

(3)任何供應商或經銷商違反或沒有遵守根據第(1)款向他作出的任何指示，即屬犯罪，可處第6級罰款及監禁2年。

——《石油（保存及管制）條例》第6條



立法會財務委員會在今年4月10日討論為期兩個月的18億元柴油補貼撥款時，何君堯亦關注政府如何管制油商隨意調升油價、油商合謀定價，以及補貼會否確實惠及用家。他當時提議政府應考慮立法監管油商加油價的做法，但主持當日會議的民建聯主席陳克勤在其發言完畢後指他離題。何君堯後來在社交平台表達不滿，指陳克勤「護短實在難看」，陳克勤則反擊指何搬弄是非。