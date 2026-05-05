何君堯惹火有「免死金牌」？本尊：心寒要搽驅風油　一定聽阿爺話

立法會內務委員會副主席何君堯近月連番惹火言論，令到建制及政府中人有微言，有資深議員指「內副」連任四年的傳統，可能明年有變數。《香港01》政圈風聲今天（5日）早上報道，聽聞何君堯有「免死金牌」護身，他2019年在為區議會選舉拉票時遇襲中刀傷，深得京城歡心，近年有向人提起他的「貢獻」，有領導念念不忘讚許他英勇。



何君堯傍晚在社交平台回應，指議員和官員真誠對話，有來有往，互動交流是正常不過，質疑「何來又『搣柴』、又『免死金牌』？」他說負面新聞使人感到心寒，提到小時候當感到風寒不適，「我一定聽阿爺話，立刻搽啲驅風油！」



選委界立法會議員何君堯。（資料圖片）

何君堯連番惹火招建制微言 原來有「免死金牌」護身？

新議會上場四個月，政圈近期茶餘飯後的話題，離不開議員何君堯。先有何君堯「辣㷫」民建聯主席陳克勤，後有財政司司長陳茂波以「無關痛癢」回應何君堯預算案中不投票。多名議會中人不禁思考何君堯「出位」言行背後，是否有「後台」？筆者打聽，這名三屆議員原來有一事深得京城歡心，近年有向人提起他的「貢獻」。所說的是何君堯2019年在為區議會選舉拉票時遇襲中刀傷，有領導念念不忘讚許他英勇。

一名政界中人笑言可能是何君堯的「免死金牌」，更可能是連任的原因。不過，連串惹火行徑，招來一眾議會同事話柄。多名議會中人坦言，何君堯要求政府管控油價之說有其理據，亦表認同，但對其風格不敢苛同。有資深議員坦言原以為何君堯當選立法會內務副主席後會收斂，形容目前看來「內副」連任四年的傳統，可能明年有變數。有官場中人形容陳茂波不是唯一不滿何君堯的官員，只是有沒有表露出來。

何君堯在社交平台發文回應被指有「免死金牌」。（何君堯FB）

有「免死金牌」？何君堯：心寒要搽驅風油 一定聽阿爺話

何君堯在社交平台點名《香港01》等多間傳媒報道，提到自己近日在立法會內的惹火言論。他說，事件源於對油價和財政預算案兩個民生問題，被指雖已當上內務副主席，但言行不受控。他說近日香港的油價天比高，嚴重影響民生。至於財政預算案方面，何君堯指《基本法》第107條提「量入為出」的原則，社會需要嚴肅正視這些問題才對，而不是他本人。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為何君堯。（夏家朗攝）

他指，自己一直都是愛國愛港且愛講，在尊重行政主導的前提下，始終如一地履行立法會議員的責任。他說在議會內，議員和官員大家都真誠對話，有來有往，互動交流是正常不過，質疑「何來又『搣柴』、又『免死金牌』？」