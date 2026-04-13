何君堯：陳克勤寧願玩狗多於關心油價　讚長毛敢言冇人唔欣賞

兩名資深議員何君堯、陳克勤隔空「駁火」，緊張局勢持續。事件源於上周立法會財務委員會討論柴油補貼，何君堯不滿被陳克勤指離題，斥對方「護短」。陳克勤反擊質疑何君堯議事令人聯想起「梁國雄伎倆」，何君堯還擊叫陳克勤「Try your best」管控油價，陳克勤其後張貼與狗隻握手的圖片，寫下一句「好朋友」，沒有闡述。



何君堯今日（13日）現身特別財務委員會會議，會後被追問「駁火」事件，他說陳克勤「寧願玩狗多於關心針對個『油』」，又指不介意被比喻為長毛梁國雄的議事風格，「冇人唔欣賞長毛，長毛都係敢言」，稱自己身正不怕影斜。



4月10日，立法會財委會表決通過政府提出的18億元柴油補貼撥款。圖為何君堯。（立法會直播）

被陳克勤斥長毛伎倆議政 何君堯還擊：Try Your Best管制油價

立法會財務委員會上周五（10日）討論18億元柴油補貼撥款，當時選委界何君堯向副司長黃偉綸發問時，原本稱「唔使畀佢答」，及後指司長可在剩餘的12秒內回應。何君堯不滿被主持會議的財委會副主席陳克勤稱離題無關，斥陳克勤「護短實在難看！」兩日後，陳克勤反擊何君堯「護短」論不實，質疑「令人聯想起當年反對派梁國雄在議會中的伎倆」，批評他搬弄是非，斷章取義。

何君堯今日（13日）深夜以「Try Your Best」向陳克勤還擊。

何君堯今日（13日）凌晨在社交平台向陳克勤公開還擊，指你我之間應把精力放在民生事上，期望陳克勤作為行政會議成員，「能try your best帶領民建聯和一眾議員，包括內副（內會副主席）我一齊向政府爭取立法管制油價！」他說誠意等着陳克勤的招手，勇往直前，為民服務。政圈中人解讀「Try your best」意有所指陳克勤多年前的英語發音事件。

陳克勤在Facebook張貼一張由AI合成、與金毛尋回犬握手的相片。

20分鐘後，陳克勤在社交平台張貼AI合成與金毛尋回犬握手的圖片，寫下一句「好朋友」，沒有闡述，未見針對何君堯的還擊作回應。

4月10日，立法會財委會表決通過政府提出的18億元柴油補貼撥款。圖為何君堯。（立法會直播）

何君堯：陳克勤寧願玩狗多於關心油價

何君堯早上在立法會現身，他表示，陳克勤雖然主持會議但沒有掌握重點應是油價，重申自己遵守議會規程。他認為，主題應是搞好民生，提供油費補貼沒問題，但要思考為何多年來政府沒有對油價下手，若不確保油價穩定，任由其提升，怎麼提供油費補貼都沒用。

對於陳克勤昨晚在社交平台發一張與金毛犬握手圖，並配文「好朋友」，何君堯說對方「寧願玩狗多於關心針對個『油』，油價最重要」，「話知你玩雀仔都唔緊要，而家唔係玩狗，係要針對油價」。他說自己和政府爭取嚴肅問題，但陳克勤「完全離題」。

4月10日，立法會財委會表決通過政府提出的18億元柴油補貼撥款。圖為何君堯。（立法會直播）

被問到會否與陳克勤再溝通，何君堯說不用，因為大家是同事、全部「愛國愛港、和而不同、為香港居民做嘢」，又說自己是得體表達，而對方「講其他嘢多於同我直接溝通，呢個係佢自己取向」。

「長毛」梁國雄。（資料圖片）

何君堯不介意被喻為長毛：長毛都係敢言

至於被陳克勤比喻為「長毛」梁國雄，何君堯指自己是「戰狼」，與長毛不同，長毛在立場上沒有「愛國愛港」，因嚴重犯國家安全罪而入獄，「但係佢敢言，冇人唔欣賞長毛，長毛都係敢言」。「對等長毛，我唔會介意，佢（陳克勤）可能認為我敢言，如果係貶低我，公道自在人心……最怕呢樣嘢，應該要說的立場不說，做議員的責任是為民請命……一個人最緊要是『身正不怕影斜』。」