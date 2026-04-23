內副何君堯今年改為支持預算案撥款　惟批有盈餘靠財技扑豬仔錢罌

近年政府財政緊絀，​​立法會今天（23日）繼續恢復二讀辯論為落實新一份預算案的《2026年撥款條例草案》，去年揚言反對預算案的選委界議員何君堯，今年出任立法會內務委員會副主席後，身份轉變，投票取態也改為支持。不過，他認為今個年度有綜合盈餘因為靠財技調較，形容盈餘是靠「碌卡」和「扑豬仔錢罌」而來，強調上述做法不可持久。他建議政府考慮可調高稅率，並增加銷售稅。



選委界立法會議員何君堯。（直播截圖）

新一份財政預算案預計2026/27年度經營帳目有約119億元盈餘，非經營帳目預計有約901億元赤字。計及政府債券發行額約1600億及償還約597億元款項後，年度綜合盈餘預計為221億元，財政儲備將上升至6793億元。

何君堯：財政狀況屬表面盈餘 實際並不穩定

會上，何君堯指，雖然今個年度香港的財政狀況表面上有盈餘，但實際並不穩定，仍有待改善。今個年度的財政狀況，是經財技調較後而得。他又稱，目前香港非經常收入中佔最多的土地收益，相較過去下跌逾8成，由過往過千億，跌至只有約百億，強調當局應思考如何補足地價收入下跌。

何君堯又形容，香港221億元盈餘，都是藉「碌卡」，以及「扑豬仔錢罌」，從6種子基金，以及其他基金當中找出「碎銀」使用，而得出來。他坦言，雖然上述做法都是理財做法之一，但事實上「扑豬仔錢罌」的做法不是日日經常有，「扑完幾個豬仔你無豬仔啦」，並不持久。

選委界立法會議員何君堯。（直播截圖）

倡考慮徵收銷售稅

在開源方面，何君堯指，目前香港十分低稅，形容這不是一個長久的辦法，建議稍為調高稅率，如10%，相信即使調高，亦不會使香港人去其他地方。他又認為可以考慮徵收小量的銷售稅，指放眼全世界不少地方都有。

選委界立法會議員何君堯。（立法會直播）

質疑公務員薪酬佔選舉開支大 為何不能捱義氣關愛社會

至於節流方面，何君堯表示，社褔、教育開支龐大，當中確有濫用的情況，認為可研究從這方面入手。他又提到，選舉經費中花近11至12億，當中大部分用作資助公務員在選舉期間擔任兼職，質疑公務員薪酬待遇好，為何不能「捱下義氣，關愛呢個社會」。

選委界立法會議員何君堯。（資料圖片）

去年揚言反對終未有投票 今年暫支持籲繼續努力

何君堯指，香港今年開始做5年規劃，財政預算方面亦應有自己的5年規劃，未來5年開源節流方面，可以如何做好。他強調自己對政府在開源節流方面仍有厚望，暫時支持財政預算案，鼓勵政府努力去做。

翻查資料，去年預算案中，何君堯曾表明不滿減赤力度不足，揚言投反對票。不過最終表決時未有舉手贊成或反對，他事後解釋既然已表達意見，故「畀返啲顏面」政府。