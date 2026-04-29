財政預算案｜何君堯連續兩年不投票　陳茂波：對我嚟講無關痛癢

立法會今日（4月29日）在不記名投票下，通過新一份財政預算案。曾稱支持預算案的立法會內務委員會副主席何君堯，今年如去年一樣沒有舉手投票。對此，財政司司長陳茂波表示，每個議員都有各自考慮和選擇，而「何君堯議員是否投票支持，呢個對我嚟講無關痛癢」。



曾稱支持預算案 最終未有舉手支持

立法會上周一連兩日辯論本年度的財政預算案。何君堯當時形容今個年度有綜合盈餘是靠財技調較，是靠「碌卡」和「扑豬仔錢罌」而來。他強調，這種做法不可持久，但同時表明會支持財政預算案。

不過，立法會今日以舉手方式表決《2026年撥款條例草案》時，何君堯卻與去年一樣沒有動作。何君堯表示，今年的情況「比舊年好好多」，但長遠而言一定要做好理財，基本法107規定的「量入為出」必須要堅守。對於陳茂波在會上稱，政府的做法不是「債冚債」，何君堯批評屬「語言藝術」。

立法會今日通過新一份財政預算案。（立法會直播）

何君堯：支持有分三級制 唔反對已係支持

至於為何再次選擇不舉手，何君堯解釋稱「唔反對已經係支持」，他形容，自己沒有要求記名投票，亦沒有投反對，至於支持則有「三級制」，「全面支持、瞓身支持，同唔阻人哋嘅支持，都係支持」。

陳茂波：每個議員都有各自考慮和選擇

陳茂波在立法會會議結束後見記者，被問及何君堯未有舉手支持會否「美中不足」，未來又會如何爭取何君堯的支持。他回應稱，每個議員都有各自考慮和選擇，感謝議員們的支持，而「何君堯議員是否投票支持，呢個對我嚟講無關痛癢」。

何君堯去年曾指 投支持票與否無關痛癢

立法會去年辯論財政預算案時，何君堯曾一度揚言投反對票，最終在表決時沒有舉手投票。當時他向傳媒解釋稱，自己已表達立場，投支持票與否無關痛癢，屬小修小補、「到喉唔到肺」。他又指，自己的做法考慮到政府「顏面」，形容做人「要留有少少餘地」，若只有自己投反對票，意義不大，故改為投票時不舉手，亦未有提出記名投票。