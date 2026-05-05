何君堯連番惹火招建制微言　原來有「免死金牌」護身？｜政圈風聲

新議會上場四個月，政圈近期茶餘飯後的話題，離不開議員何君堯。先有何君堯「辣㷫」民建聯主席陳克勤，後有財政司司長陳茂波以「無關痛癢」回應何君堯預算案中不投票。多名議會中人不禁思考何君堯「出位」言行背後，是否有「後台」？筆者打聽，這名三屆議員原來有一事深得京城歡心，近年有向人提起他的「貢獻」。所說的是何君堯2019年在為區議會選舉拉票時遇襲中刀傷，有領導念念不忘讚許他英勇。



一名政界中人笑言可能是何君堯的「免死金牌」，更可能是連任的原因。不過，連串惹火行徑，招來一眾議會同事話柄。有資深議員坦言原以為何君堯當選立法會內務副主席後會收儉，形容目前看來「內副」連任四年的傳統，可能明年有變數。有官場中人形容陳茂波不是唯一不滿何君堯的官員，只是有沒有表露出來。



4月10日，立法會財委會表決通過政府提出的18億元柴油補貼撥款。圖為何君堯。（立法會直播）

何君堯「辣㷫」陳克勤

一個月內有兩宗選委界議員何君堯的「花生」，最先是上月中立法會財務委員會討論18億元柴油補貼撥款，何君堯向副司長黃偉綸發問時，原本稱「唔使畀佢答」，及後指司長可在剩餘的12秒內回應。何君堯不滿被主持會議的財委會副主席陳克勤稱離題無關，斥陳克勤「護短實在難看！」

陳克勤在Facebook張貼一張由AI合成、與金毛尋回犬握手的相片。

兩日後，陳克勤反擊何君堯「護短」論不實，質疑「令人聯想起當年反對派梁國雄在議會中的伎倆」，批評他搬弄是非，斷章取義。何君堯其後再發炮叫陳克勤「Try your best」管制油價，意有所指陳克勤多年前的英語發音事件。

選委界立法會議員何君堯。（資料圖片）

議會中人認同何君堯理據 惟向最大黨主席發炮不智

多名議會中人坦言，何君堯要求政府管控油價之說有其理據，亦表認同。不過，其惹火行徑，一名熟悉陳克勤的資深議員不敢恭維，指陳克勤罕有公開點名向議會同事發炮，形容是很憤怒的情況下才作此舉，「公開鬧佢護短，閂埋門講都無咁嬲」，形容事件令人側目。有建制中人形容何君堯一向惹火，但與最大黨的主席公開拗撬實屬不智，畢竟他的選委界立法會議員之位，由約1,500名選委選出，民建聯在界別有一定勢力。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，辯論政府提出的宏福苑災後支援及重建議案，選委界何君堯發言。（鄭子峰攝）

陳茂波「無關痛癢」回應何君堯不投票

一波未平一波又起。何君堯同月在立法會辯論財政預算案期間，再發炮指庫房今個年度有綜合盈餘是靠財技調較，是靠「碌卡」和「扑豬仔錢罌」而來。他強調，這種做法不可持久，批評政府稱不是「債冚債」的說法是「語言藝術」。連續兩年表決預算案時沒舉手投票，何君堯解釋「唔反對已經係支持」，支持有「三級制」，分別是「全面支持、瞓身支持，同唔阻人哋嘅支持，都係支持」。

財政預算案｜立法會三讀通過《2026年度撥款條例草案》後，財政司司長陳茂波與副司長黃偉綸見記者。（夏家朗攝）

陳茂波引用何君堯去年解釋不投票時說的「無關痛癢」論，回應何君堯未舉手支持預算案，指「何君堯議員是否投票支持，呢個對我嚟講無關痛癢」。

財政預算案｜立法會三讀通過《2026年度撥款條例草案》後，財政司司長陳茂波離開議事廳。（夏家朗攝）

官場對何君堯有意見 「內副」連任傳統或改變？

常與政府打交道的建制中人估計，政府內有「一堆人」也不滿何君堯，才令陳茂波以公開點名方式回應何君堯不投票，這種不滿可能是官場共識。有官場中人坦言，陳茂波不是唯一不滿何君堯的官員，只是有沒有表露出來而已，不少人對他的風格有意見。

何君堯做了三屆立法會議員，惹火風格不改，更在今屆當選立法會內務委員會副主席。有資深議員坦言原本以為何君堯榮升「內副」後會收儉，如今認為「你原意對人好，人哋未必領情」，似乎這一招並不奏效。一般而言，任期一年的「內副」會協商連任至四年會期結束為止，這個傳統難說能否套用在何君堯身上，按規矩可以換。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為何君堯。（夏家朗攝）

何君堯原來有「免死金牌」護身？

「佢都60幾歲，即使係最後一屆，內副都係一個榮譽。」一名資深議員苦笑。多名議會中人不禁思考何君堯「出位」言行背後，是否有「後台」？筆者打聽，這名三屆議員原來有一事深得京城歡心，近年有向人提起他的「貢獻」，更有領導念念不忘讚許他英勇。所謂何事呢？

資深議員：嗰一刀係何君堯資產

原來是何君堯2019年11月於屯門啟豐園商場地下「擺街站」時遇襲的事件，當時兇手持鮮花走向何君堯聲稱支持，並希望與何合照，期間取出長刀插向何君堯近胸口位置，高叫「何君堯去死！何君堯揼佢！何君堯你個賊！」。負傷的何君堯未有離開，幫忙制服兇手。當年，港澳辦批評事件是危害他人生命安全的嚴重犯罪行為，也是赤裸裸的選舉暴力，表示極大憤慨和強烈譴責。

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有資深議員形容「嗰一刀係何君堯資產」，即使事隔多年仍記何君堯一功。另有建制中人指領導南下與立法會飯局中，何君堯主動跨枱到領導前握手打招呼，坦言不是個個人有此自信。尤記得，去年底何君堯較後期才宣布取得足夠提名票，可能這一塊「免死金牌」，對他的連任問題拉鋸之中起了關鍵作用。這一刀，究竟可以足夠讓何君堯用到何時呢？有待觀察。