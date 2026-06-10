黃碧嬌寶湖花園法團顧問之位恐不保　宏福火災後業主聯署要求換人

宏福苑火災獨立委員會聽證會上，屢次點名宏福苑舊法團顧問、民建聯大埔南區議員黃碧嬌協助法團會議收授權票，備受輿論壓力。選區是她覆蓋的範圍的大埔寶湖花園，近日有業主發起聯署要求撤銷黃碧嬌出任屋苑業主立案法團榮譽顧問的職務，並改選法團管理委員會。



寶湖花園業主立案法團管理委員會昨日（9日）向住客發通告，提到法團上周六（6日）召開的業主大會中，有出席業主對黃碧嬌是否適宜繼續擔任法團榮譽顧問一職提出質疑。

寶湖花園業主立案法團管理委員會昨日（9日）向住客發通告，提到法團上周六（6日）召開的業主大會中，有出席業主對黃碧嬌是否適宜繼續擔任法團榮譽顧問一職提出質疑。管理委員會表示主席當時已在大會上回應，承諾將相關意見納入下次召開的管理委員會會議議程。

5月8日，民建聯區議會黃碧嬌出席大埔區議會會議。（夏家朗攝）

委員會又指高度重視業主所表達的意見，會後已隨即與黃碧嬌的助理團隊溝通。其後黃碧嬌主動相約管理委員會討有關事宜。管委會將於短期內與黃碧嬌女士會面，並於會後再向業主匯報進展。通告的副本抄送至大埔民政事務處，以及新豪物業管理及代理公司。

2026年5月5日，鮮有公開露面的民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會地區設施及工程委員會會議。（湯致遠攝）

有住戶計劃連續三晚發起聯署，希望終止黃碧嬌的屋苑法團顧問職務，及改選管委會。簽名人士需為寶湖業主包括住宅、商舖及車位。

黃碧嬌本身是廣福及寶湖關愛隊的隊長，以樂群義工團作為承辦團體。

黃碧嬌本身是廣福及寶湖關愛隊的隊長，以樂群義工團作為承辦團體，夥伴團體分別是香港深圳市坪山區坪山同鄉會，及寶湖花園業主立案法團 ，最近派糉活動海報上，地址填上大埔普益街11號地下，與黃碧嬌區議員辦事處同址。

黃碧嬌本身是廣福及寶湖關愛隊的隊長，以樂群義工團作為承辦團體，最近派糉活動海報上，地址填上大埔普益街11號地下，與黃碧嬌區議員辦事處同址。