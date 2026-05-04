黃碧嬌料避過民建聯內部調查　惟區議員生涯或畫休止符｜政圈風聲

宏福苑火災獨立委員會聽證會上，被屢次被點名曾協助法團收授權票的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，近月鮮有公開露面。自言火災當日「第一時間趕到現場」的她，連日來宏福苑上樓執屋都沒參與關愛隊的行動當值。多名民建聯中人私下對如何處理「嬌姐」問題頗為「頭痕」，除了因為「嬌姐係阿姐嚟」難以控制，亦因為一直以來認識的「嬌姐」並非貪贓枉法之徒，最大問題只是為宏福苑法團事務「踩得太深」。



有民建聯核心成員分析，民建聯監委會最終不會對黃碧嬌有後續行動，靠獨委會查得水落石出已足夠，最終如發現有不恰當行為再處理。不過，預料黃碧嬌區議會生涯很可能畫上「休止符」，黨友以至其他政團都對黃碧嬌一旦騰出的議員席位虎視眈眈。



黃碧嬌曾協助宏福苑大維修事宜。（黃碧嬌facebook）

黃碧嬌言論累其備受壓力

黃碧嬌一人令民建聯連月來備受壓力，自宏福苑火災去年11月發生後，網上以至聽證會的不少不利消息均圍繞著她，而她本人應對的方法亦受質疑。曾任宏福苑法團顧問的黃碧嬌，火災翌日回應記者提問時指「這一區區議員並不是我覆蓋」，被認為是「割席」，皆因其所屬大埔南選區範圍涵蓋宏福苑，過去在宏福選區連續擔任三屆區議員。

黃碧嬌從區議會會議室後門離開，未有回應提問。（梁鵬威攝）

數天後，民建聯高層拉隊弔唁致哀，黃碧嬌沒跟大隊獨自一人提前弔唁，結果遇到記者，面對提問時其護送者著記者「躝開」，引起熱議。因舊法團顧問的身份而備受輿論壓力的黃碧嬌，在民建聯發聲明絕不姑息黨員違法行為，希望令爭議告一段落之際，黃碧嬌翌日親自向警務處報案要求調查新法團涉瀆職，被指引起新火頭轉移視線。

大埔區議會前主席黃碧嬌。（張浩維攝）

聽證會上多名居民以事實證人身份作供，有人指控黃碧嬌擔任法團顧問期間，曾帶同「黨羽」影響居民；又有居民指控黃碧嬌在換法團選舉前，家人被要求填授權票予黃，受諸多刁難才成功取回；時任法團委員曾指黃碧嬌在表決宏業為大維修承辦商當日，帶同一批「不友善」義工出現及排隊。

1月6日，民建聯大埔區議員黃碧嬌出席區議會會議。（梁鵬威攝）

民建聯核心成員：黃碧嬌對法團事務「踩得太深」

多名民建聯中人私下對如何處理「嬌姐」問題頗為「頭痕」，正如新民黨主席葉劉淑儀所言「嬌姐阿姐嚟」，對不少黨內高層而言也是前輩級，後輩難以控制。加上，有民建聯中人認為一直以來認識的「嬌姐」並非貪贓枉法之徒，向她投下信任一票，面對輿論壓力，可謂左右做人難。

一名民建聯核心成員分析，「嬌姐」最大問題是為宏福苑法團事務「踩得太深」，雖然收授權票本身並非違法，民政處在聽證會作供時亦指無發現有關授權票違規行為，但「嬌姐」始終「做多咗」。

認識黃碧嬌多年的民建聯中人認為，「嬌姐」為人直率，可以說是無公關技巧，故出現「躝開」事件、「這區不是我覆蓋」的言論爭議。該人指，黃碧嬌愛助人，甚至有居民告法團主席敗訴，黃碧嬌代付律師費，但予人感覺「過咗龍」，不少人心中質疑「嬌姐」是否有需要為人墊支。

大埔區議會主席、民建聯黃碧嬌承認每年翻炒舊款燈飾不太好，但指若要換新款將耗費更高。(資料圖片)

黃碧嬌料避過民建聯內部調查

雖然接連被宏福苑火災獨立委員會聽證會點名，有民建聯核心成員分析民建聯監委會最終不會對黃碧嬌有後續行動。據了解，監委會的紀律調查機制一般是接獲投訴舉報才啟動。黨內預料黃碧嬌可避過監委會調查。有民建聯中人指，靠獨委會已可查得水落石出，最終如發現有不恰當行為再處理，換言之「查到有嘢就有嘢，無嘢就無嘢。」

不過，事件未查完，坊間已對黃碧嬌今屆自動當選成為監委會成員感不解。有知情人士指，監委會一般都是讓老前輩退休前有個落腳地，故此監委會有不少年長成員，其中劉佩瓊、楊釗就是好例子，都是約八旬的資深成員。

4月16日，未有親身出席聽證會的黃碧嬌，與數百名民建聯會員及街坊，出席民建聯大埔支部舉辦的「2026年1-4月會員生日會」。（民建聯）

黃碧嬌區議會生涯很可能畫上「休止符」

經歷宏福苑火災一役，有民建聯核心成員估計黃碧嬌區議會生涯很可能畫上「休止符」，皆因她的名字已令人扣連聯想起宏福苑火災，為選舉產生不穩定因素。單計早前黃碧嬌出席民建聯大埔支部生日會，合照被黨友放到社交平台後也引起爭議，可見「嬌姐」仍有風險。事後有黨內核心成員認為大埔支部的政治觸覺不足。

1月6日，大埔區議會開會，捲入宏福苑火災爭議的民建聯區議員黃碧嬌亦有出席。（梁鵬威攝）

不過，黃碧嬌本身是新界社團聯會大埔地區委員會主席，即是「區頭」。撇除區議會選舉戰敗後轉到離島出任地委會主席的祝慶台，以及未有地委會主席的沙田，其餘六個地委會主席都是由民政處委任成為區議員。明年黃碧嬌會否轉為委任呢？有民建聯中人認為機會不大。

黃碧嬌（左）拍檔梅少峰（右）有機會接棒大埔南直選。（資料圖片）

民建聯有三名潛在人馬有機會「代嬌出征」，包括「嬌姐」多年拍檔、區議員梅少峰，以及兩名新人吳澤鉅、蔡穎珊。客觀效果是即使獨立委員會調查未出爐，黨內已默默為黃碧嬌接班人部署。看來黃碧嬌「被低調」路線，將繼續維持一段時間。其黨友以至其他政團已對黃碧嬌的議員席位虎視眈眈。