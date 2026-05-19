宏福苑獨委會「升格」傳召黃碧嬌？　李家超：尊重自主需要時可提

特區政府成立獨立委員會調查造成168人死亡的宏褔苑大火，有部分焦點人物並未親自出席聽證會作供，有意見認為委員會需要「升格」成法定獨立調查委員會以傳召證人，例如曾任宏福苑業主立案法團顧問的民建聯大埔區議員黃碧嬌。行政長官李家超今日（（5月19日）表示，已給予委員會備用權力，如有需要可向其提出。他重申，委員會獨立運作，政府尊重其自主，相信委員會會作出最適當判斷和安排。



李家超表示，任何獨立委員會運作模式都是獨立進行，已給予委員會最大靈活度及自主度以及備用權力，如有需要可向其提出。（湯致遠攝）

已給予委員會備用權力 有需要可提出「升格」

宏福苑火災聽證會已完成四輪作供，但涉事承建商和顧問沒有親身出席，火災發生後備受關注的黃碧嬌亦只提交書面證供。李家超今日出席行政會議前見記者，被問及會否賦權宏福苑獨立委員會轉為法定獨立調查委員會，以獲得傳召證人權力，例如曾遭到作供居民質疑的黃碧嬌。李家超表示，委員會運作都是獨立進行，已給予委員會最大靈活度及自主度，以及備用權力，委員會若認為有需要，可向他提出行使相關權力。

李家超重申，委員獨立運作，政府尊重其自主，並對委員會有信心，委員會會作最適當判斷和安排。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

委員會主席陸啟康早前表明，留意到坊間要求委員會向行政長官建議將獨立委員會改為法定調查委員會。不過他認為委員會如何進行調查是牽涉策略問題，要視乎得到的資料及調查進度，不同方法有利有弊，過早交代是不恰當亦不聰明，現時的進展非常理想，希望公眾耐心等待。

李家超：收購業權方案充分考慮受影響家庭的困難

另外，政府早前發信向宏福苑居民提出收購業權建議，有記者提問目前有多少居民簽名同意收購，以及會否因應部分居民訴求，要求政府委任的管理公司合安在下月30日前舉行業主大會。李家超表示，政府理解和同情宏褔苑火災帶來的悲痛，會以「情、理、法」處理善後工作。他指出，政府已提出收購方案，並提供多個選項，讓宏福苑家庭按自身需要作選擇，當局已向各單位發信件，正式情況要交相關工作組作分析。

去年11月底，大埔宏福苑發生五級火。（羅日昇攝）

李家超強調，制定收購業權方案時已充分考慮受影響家庭的困難、物業市場價格以及謹慎運用公共資源的原則，每一個方案都要考慮實際可操作性，政府已主動承擔各種風險包括訴訟、保險等。當局希望為住戶主動承擔各項問題，政府亦會做好支援工作。

他續指，理解各界有不同意見，合安上周已舉行簡介會，本周會有另一場，同時正向土地審裁處了解，相信事件會依法處理好。