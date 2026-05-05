黃碧嬌沉默開區議會行正門離開　無回應宏福苑居民指控、連任問題

近月鮮有公開露面的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日（5日）出席大埔區議會地區設施及工程委員會會議時，全程未有發言，亦未有回應向居民施壓指控、授權票爭議、下屆會否爭取連任區議員等。



2026年5月5日，大埔區議會地區設施及工程委員會開會。（李振邦攝）

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2026年5月5日，大埔區議會地區設施及工程委員會開會。（李振邦攝）

2026年5月5日，鮮有公開露面的民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會地區設施及工程委員會會議。（湯致遠攝）

2026年5月5日，鮮有公開露面的民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會地區設施及工程委員會會議。（湯致遠攝）

聽證會揭黃碧嬌曾助收授權票

黃碧嬌早前被點名牽涉宏福苑大維修工程，深陷爭議。火災獨立委員會聽證會上，她亦被指曾帶「黨羽」影響居民。她以書面回覆聽證會時承認兩次為宏福苑會議收授權票，但指是「基於區議員身分與街坊長期互信」，事件引起社會廣泛關注。

2026年5月5日，鮮有公開露面的民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會地區設施及工程委員會會議。（湯致遠攝）

2026年5月5日，鮮有公開露面的民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會地區設施及工程委員會會議。（湯致遠攝）

2026年5月5日，鮮有公開露面的民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會地區設施及工程委員會會議。（湯致遠攝）

2026年5月5日，鮮有公開露面的民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會地區設施及工程委員會會議。（李振邦攝）

黃碧嬌現身區議會 全程零發言

大埔區議會地區設施及工程委員會今日開會，約2小時的會議中，黃碧嬌全程未有發言，會議結束後行正門離開會議室，未有與其他區議員或官員有其他交流。

2026年5月5日，鮮有公開露面的民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會地區設施及工程委員會會議。（湯致遠攝）

黃碧嬌無回應向居民施壓指控、授權票爭議

黃碧嬌離開的時候被問到，有指她曾派人向居民施壓，指控是否屬實？是否認為協助收集授權票的做法恰當？未來會否於聽證會上親自作供？日後會否再參選區議會？她面對多條提問，一概未有回應。