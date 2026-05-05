黃碧嬌沉默開區議會行正門離開 無回應宏福苑居民指控、連任問題
撰文：林彥汛
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近月鮮有公開露面的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日（5日）出席大埔區議會地區設施及工程委員會會議時，全程未有發言，亦未有回應向居民施壓指控、授權票爭議、下屆會否爭取連任區議員等。
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聽證會揭黃碧嬌曾助收授權票
黃碧嬌早前被點名牽涉宏福苑大維修工程，深陷爭議。火災獨立委員會聽證會上，她亦被指曾帶「黨羽」影響居民。她以書面回覆聽證會時承認兩次為宏福苑會議收授權票，但指是「基於區議員身分與街坊長期互信」，事件引起社會廣泛關注。
黃碧嬌現身區議會 全程零發言
大埔區議會地區設施及工程委員會今日開會，約2小時的會議中，黃碧嬌全程未有發言，會議結束後行正門離開會議室，未有與其他區議員或官員有其他交流。
黃碧嬌無回應向居民施壓指控、授權票爭議
黃碧嬌離開的時候被問到，有指她曾派人向居民施壓，指控是否屬實？是否認為協助收集授權票的做法恰當？未來會否於聽證會上親自作供？日後會否再參選區議會？她面對多條提問，一概未有回應。
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