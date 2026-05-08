宏福苑｜黃碧嬌被批「隔座觀火」　黨友解畫：處理居民膳食問題

民建聯大埔南區議員黃碧嬌在工作報告中，提及自己於去年宏福苑大火期間，第一時間趕到現場協助疏散及分流。不過近日有報道指黃碧嬌當時「沒有做任何有意義的脤災行為」。民建聯大埔支部主席、大埔北區議員胡綽謙接受《香港01》查詢時表示，當時黃碧嬌「唔係企喺度乜度無做」，她在平台處理居民的查詢，以及為受影響的廣福居民訂飯。



2026年5月5日，鮮有公開露面的民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會地區設施及工程委員會會議。（湯致遠攝）

工作報告提大火期間助處理緊急工作

早前，黃碧嬌在區議員工作報告中，主動申報自己在去年11月26日的宏福苑火災後，第一時間趕到現場協助疏散及分流，其後協助大埔民政事務處的緊急工作，於廣福平台協助安排膳食、收集和分發物資，及安排臨時住宿等。不過近日有報道指，有居民稱當天在廣福平台觀察黃碧嬌約8分鐘，「看不到她有做任何有意義的脤災行為」。

2026年5月5日，大埔區議會地區設施及工程委員會開會。圖為大埔區議員胡綽謙。（湯致遠攝）

胡綽謙：黃碧嬌當時「唔係企喺度乜度無做」

就有關指控，胡綽謙表示，大火當日很多居民從大廈中離開，很多居民沒有帶錢包，黃碧嬌當時「唔係企喺度乜度無做」，而是在平台處理居民的查詢，並正替他們準備飯盒，為處理膳食問題，而當天晚上她亦派出很多飯盒。自己當日亦在現場協助災至凌晨5小時，見證著黃碧嬌未有離開。

2026年5月5日，大埔區議會地區設施及工程委員會開會。圖為大埔區議員梅少峰。（湯致遠攝）

借用關愛隊制服 梅少峰：屬隨機應變

至於有指當時作為廣褔及寶湖關愛隊長的黃碧嬌在大火當日身穿宏福關愛隊的制服，質疑未經授權，身兼大埔區議員宏福關愛隊隊長的梅少峰指，不涉授權問題，由於大火關係，當天政府已啟動所有該區19隊關愛隊出動，而黃碧嬌為同區另一關愛隊成員，穿著其區的背心只屬「隨機應變」，因為其辦事處較近宏福苑方便拿取，所以才會借用其關愛隊的制服，「著住嗰件衫係一個色認嚟啫，唔需要授權邊一隊嚟著」。