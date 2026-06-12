黃碧嬌辭任寶湖花園法團顧問 業主早前聯署要求換人
撰文：文維廣
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宏福苑火災獨立委員會聽證會上，曾任宏福苑法團顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌屢被點名，飽受輿論壓力。近日大埔另一屋苑寶湖花園有業主發起聯署，要求撤銷黃碧嬌擔任屋苑業主立案法團榮譽顧問的職務，以及改選法團管理委員會。寶湖花園法團管理委員會今日（6月12日）發出通告，指黃碧嬌昨日已正式辭去榮譽顧問一職。
寶湖花園業主立案法團管理委員會周二（9日）向住客發通告，提到法團上周六（6日）召開的業主大會中，有出席業主對黃碧嬌是否適宜繼續擔任法團榮譽顧問一職提出質疑。管理委員會表示主席當時已在大會上回應，承諾將相關意見納入下次召開的管理委員會會議議程。有住戶計劃連續三晚發起聯署，希望終止黃碧嬌的屋苑法團顧問職務，及改選管委會。簽名人士需為寶湖業主包括住宅、商舖及車位。
管理委員會今日再次向住客發出通告，表示黃碧嬌昨日已向主席請辭法團榮譽顧問之職位，請辭當日被接納並即時生效。通告又指，對於任何不實質控及藉此事宜對其作出惡意攻擊的行為，管理委員會將保留法律追究權利。
黃碧嬌本身是廣福及寶湖關愛隊的隊長，以樂群義工團作為承辦團體，夥伴團體分別是香港深圳市坪山區坪山同鄉會，及寶湖花園業主立案法團 ，最近派糉活動海報上，地址填上大埔普益街11號地下，與黃碧嬌區議員辦事處同址。
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