鄧炳強勉曾犯罪青年將傷疤變人生勳章 籲各界給機會推動社會進步
撰文：林彥汛
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青協今日（13日）舉行嘉許禮表揚12名曾因犯罪被捕其後改過自新的青年。保安局局長鄧炳強出席活動時指，每個人都可以選擇用堅毅，為自己燃點希望，獲獎青年都經歷人生起伏，勇於承擔責任的過程，期望他們能夠堅毅前行。
鄧炳強出席活動致辭勉勵青年，他指每個人生中未必有完美開局，但每個人都可以選擇用堅毅為自己燃點希望，每位獲獎青年都經歷人生起伏，勇於承擔責任的過程。
他提到，今年大會特別增設「一物一故事」環節，每位得獎青年都會戴着一件對自己最具代表性的信物 ，這些物件也記下過去人生起伏、勇於承擔責任、將傷疤變為人生勳章的過程。他期望青年能帶著過往的記憶繼續堅毅前行，重新出發。
他亦鼓勵社會各界給予更多改變和成長機會，讓改過自新青年作出貢獻，成為推動社會進步的動力。
青協：迷途青少年有不同需要 需跨界支持引導重新出發
青協總幹事徐小曼表示，即便曾經走錯路，只要勇於改變，每一步都是重新出發的起點。她又稱，迷途的青少年有不同需要，需要跨專業協助和跨界別支持才能引導他們重新出發。
保安局推特別更生計劃 張敬軒任正向項目導師
保安局早前在為反修例事件中被捕、而未被檢控的人士推出「特別項目」，協助他們到內地認識國情等，以獲「更生機會」。鄧炳強早前提到，計劃不單要他們「認錯」，亦會提供就業支援，一經參與，一定時間後就不會被檢控。
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