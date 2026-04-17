特別更生計劃｜鄧炳強：低調進行兩年成效顯著　參加者無人再被捕

特區政府為反修例事件中約7000名被捕而未被檢控人士推出「特別項目」，透過正向活動給予更生機會，並找來歌手張敬軒擔任導師。保安局局長鄧炳強今日（4月17日）在立法會財委會特別會議上透露，有關計劃於過去兩年低調進行，進展順利，如今希望讓更多人知道及參與，但亦要防範有人破壞計劃。他表示，暫時未有人在參加了「特別項目」之後再被捕。



歌手張敬軒近日透露，他將為保安局推出的「特別項目」擔任「正向引導」導師。 (資料圖片)

公開參加者資料？ 鄧炳強：未必是好事，或有人想騷擾威嚇

財委會本周舉行特別會議，審核2026-27年度開支預算，今早舉行與保安事務相關的第十八節會議。民建聯議員葉傲冬提問有多少人已參加和完成保安局的「特別項目」，獲得更生機會，其中有多少人因為干犯了其他罪行而再被起訴。

民建聯議員葉傲冬。（直播截圖）

鄧炳強回應指，更生計劃在過去兩年低調進行，進展順利，現時希望讓社會更多人知道這個項目，讓更多人參與。他同時指出，可能有部分人士希望找參加者出來，騷擾和威嚇他們，令計劃不成功，故公開有關資料不一定是好事。

他又表示，暫時未有人在參加了「特別項目」之後再被拘捕。

保安局局長鄧炳強出席立法會特別財委會。（直播截圖）

鄧炳強：很多參加者寫感想稱悔不當初

鄧炳強又說，「特別項目」的用意是希望被捕而未被檢控的人士更好地認識國情，明白國家安全情況，如果他們真心懊悔，當局希望可以利用法庭以外方式處理。

鄧炳強形容，「特別項目」成效非常顯著，很多參加者在計劃結束後寫感想給他，提及當日如何被人煽惑，現在悔不當初。