宏福苑｜鄧炳強：至今142宗疑遺失財物案　16宗不排除是否屬盜竊

大埔宏福苑火災後，曾有人發現應被封鎖的單位有人闖入，另有部份居民上樓後發現家中財物疑遭盜竊。保安局局長鄧炳強今日（30日）在電台節目指，當局至今接獲142宗懷疑遺失財物的案件，有16宗未能排除是否被人盜竊，警方正積極調查。



5月27日，大埔宏福苑大火受災居民再上樓執拾。（資料圖片/鄭子峰攝）

48宗已尋回財物、兩成料遭燒燬

鄧炳強在港台節目《星期六問責》中表示，當局到目前為止共接獲142宗宏福苑居民懷疑遺失財物的案件，約48宗已即時尋回財物；約兩成案件單位已嚴重受損，當局與業主都相信相關財物已燒燬。

他續指，有約三成居民因未能確切指出懷疑遺失甚麼財物，因此難以跟進。另有16宗未能排除是否被人盜竊，警方正積極調查。

保安局局長鄧炳強。（資料圖片/楊凱力攝）

對有警員成為航天員感到榮幸

鄧炳強在節目中又提到剛升空的載荷專家黎家盈，形容對方很有毅力，相信是當航天員一個很重要的特質。鄧炳強又說，對有警務人員能成為航天員感到榮幸及興奮，當看到黎家盈透過鏡頭用廣東話向公眾打招呼，特別感動，相信對方能啟發年輕人，只要有夢想，便可以達到。他又透露黎家盈由警隊借調到保安局進行技術工作。