公務員加薪2%｜華員會轟當公僕貢獻透明　餓肚皮服務社會淪膠飯碗

公務員劃一加薪2%的方案出爐後，公務人員聯會及華員會同樣表示失望。其中，華員會會長蔡冠龍表示，今次加薪幅度視公務員貢獻「透明」，公務員薪酬過去兩年已被通脹蠶食，去年響應政府呼籲凍薪「捱埋佢」，今年卻「搬龍門」要減少財政負擔，「服務社會唔可以唔食飯、餓肚皮」，目前加幅變相減人工，有助提振士氣的說法，猶如「太陽從南邊升起」，形容打政府工已不是「鐵飯碗」，而是「膠飯碗」，將來難以有吸引力招募新人加入政府。



《2025施政報告》亦提出要加強公務員評核機制。（梁鵬威攝）

蔡冠龍接受《香港01》訪問時表示，公務員聞悉加薪2%建議後非常失望、很不滿意，強調該會早前建議劃一加薪4.12%是經過詳細反覆研究才提出，包括通脹及消費物價指數，「舊年消費物價指數2.1%，你凍薪，今年1.7%，蠶食3%購買力，實質減人工。」他說，倘加薪2%將沉重打擊士氣，公務員工作繁重，「如果有人覺得可以提升士氣，太陽從南邊升起」，又指前年劃一加薪3%大家已「呱呱嘈」，去年環境不好「捱埋佢」，今年卻「搬龍門」考慮財政負擔要減少，批評行會的決定忽視公務員生活困難，甚至「當佢哋貢獻透明」。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

他說，短期內可能不會見到公務員流失加快，因辭職非輕率決定，但將來招募人才料有負面影響，「服務社會唔可以唔食飯、餓肚皮」，公務員的職業保障雖然一般外間強，但連續幾年調整薪酬的情況，將令新人加入政府變得相當猶豫，形容「無咁有保障，變『膠飯碗』」。他說，不滿加薪2%的並非只有中低層公務員，亦有高層公務員，「唔排除一兩個接受到，但肯定唔會歡迎」。華員會代表明天（10日）將與公務員事務局見面反映不滿。