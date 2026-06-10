公務員加薪有顧宏福火市民感受？楊何蓓茵：理解對公僕有不同睇法

行政會議決定本年度全體公務員劃一加薪2%，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（10日）接受訪問時強調公務員薪酬調整「冇一個方程式」，行會是按既定六大因素考慮，並沒有「搬龍門」。她又指，過去一年公務員表現積極盡責，付出很大努力，加上私人市場普遍有加薪、本港長遠經濟向好、財政狀況有所改善且通脹溫和，為維持團隊士氣，今年理應加薪。



財政預算案｜公務員2025年凍薪後，2026月2月25日公布的新一份財政預算案，將預留款項作薪酬調整，為加薪開綠燈。（陳葦慈攝）

楊何蓓茵在港台節目《千禧年代》中說，香港屬於外向型經濟體，需小心外在環境對財政帶來的影響。她又提到政府長遠有發展需要，加上地緣政治局勢影響，如中東問題仍未解決，政府亦因而有各項補貼開支，故在調整公務員薪酬時需審慎考慮。

反駁工會指考慮政府長遠財政是「搬龍門」：龍門一直都在

對於有公務員團體表示，考慮政府財政長遠影響等同引入新指標和「搬龍門」。楊何蓓茵形容「龍門」一直都在，指六大因素包括政府財政狀況，雖然政府過往就地緣政治作出的補貼數目不大，但未來情況仍未知，作為負責任政府應作出準備：「個龍門始終喺嗰度」。

強調薪酬趨勢調查數據非常有用

被問到薪酬趨勢調查的指標是否失去作用，楊何蓓茵稱「一啲都唔覺得係咁」。她認為調查數據非常有用，反映了私人市場的趨勢，不用「憑空攞個數」，具有重要的參考價值，只是行會同時要兼顧其他因素。她又回顧過去5年，稱是「非常不平凡的日子」，又指今年財政已逐步好轉，惟仍未完全回復至疫情前的水平。

2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（資料圖片/楊凱力攝）

有考慮大埔宏福苑火觀感？楊何蓓茵：行會任何決定都會考慮市民反應

被問到是否有考慮大埔宏福苑火災事件，楊何蓓茵表示，行會在作任何決定時都會考慮市民的反應。她理解市民對公務員隊伍有不同睇法，有人認可、亦有人批評，指行會都有所考慮。她強調，現時公務員薪酬與私人市場相比仍具備大致可比性，差距「唔係話大得好緊要」。

公務員工作會否因此吸引力大減，難吸引人才？楊何蓓茵稱，公務員工作不是單單為了一間公司，能服務市民「係一個吸引力」，且具有獨特性，例如部分專業職系能參與執法、維持社會穩定，認為對人才依然有吸引力。

《2025施政報告》亦提出要加強公務員評核機制。（資料圖片/梁鵬威攝）

對於不同公務員工會對加幅表示不滿或有其他聲音，楊何蓓茵稱會理解，並會向他們解釋當前的形勢與行會的考慮，希望工會明白。

至於公務員績效評核制度，楊何蓓茵強調政府只要求各部門進行「事實評核」及「如實評核」，並非無論如何都必須劃出5%為四級或以下，只要評核做到有理有據，大家自然會信服。她亦有信心這套制度不會衍生所謂的「馬房文化」，指因為公務員基數龐大，制度要求的是整個職系進行比較，「大家唔係同同一隊人去比，咁去擦邊個鞋呢？」